Verstappen versus Ricciardo: de keiharde cijfers

We maken de balans op van twee jaar onderlinge competitie/samenwerking. Wie het laatst lacht...

In de strijd der teamgenoten deelde Max Verstappen dit weekend een ferme tik uit aan Daniel Ricciardo. In mijn ogen zou het weleens een omslagpunt kunnen worden in de onderlinge strijd om de hegemonie bij het Red Bull team, maar goed dat is slechts een opinie. In de hitte van het moment kan je soms makkelijk het bredere perspectief verliezen. Dat kon aan het begin van dit jaar, toen Max het niet zo best deed en Ricciardo vaak puik onderweg was, maar kan nu ook weer in de omgekeerde richting.

Zodoende is het goed om eens te kijken naar de keiharde, kille statistieken. Want zoals we weten liegen die nooit. Gelukkig heeft een Reddit-gebruiker alle cijfertjes al voor ons opgezocht, zodat we dat zelf niet meer hoeven doen. Want jawel, ook internationaal eist deze harde tweestrijd de aandacht op. We beginnen met de vergelijking van alle resultaten die DR3 en MV33 tot op heden in hun 46 races als teamgenoten behaalden:

Bij deze vergelijking zien we dat Ricciardo nog nipt het voordeel heeft. De Australiër heeft iets meer podiums en punten op zijn naam staan, ondanks dat hij twee keer meer is uitgevallen met pech dan Max. Dat laatste zal sommigen wellicht verbazen gezien de pechserie die Max vorig jaar beleefde, maar voor de honingdas was het dit jaar ook alweer twee keer raak: in Bahrein en gisteren in Oostenrijk viel zijn RB14 stil. Een negatief puntje voor Max Emilian is zijn hogere DNF-score ten gevolge van crashes. Max moest kwam hierdoor zes keer niet aan de meet, Daniel slechts twee keer. Het incident in Bakoe was in dit opzicht een ‘+1’ voor beiden.

Oké, dat is het overall beeld, maar hoe zit het met ‘de trend’? Is die er überhaupt? Hiervoor kunnen we kijken naar de verschillen per seizoen.

2016



In dit jaar was het voordeel voor Ricciardo nog het meest duidelijk, daar hij in alle categorieën aan de goede kant van de vergelijking zit. Nou ja, behalve overwinningen dan, want daar was het gelijkspel. Vooral opvallend: in dit jaar won DR3 het kwalificatieduel nog met 11-6. Hij heeft wat dat betreft dus een vroege voorsprong genomen, die hij in 2017 en 2018 vervolgens langzaam maar zeker heeft ingeleverd.

2017



Dit jaar valt samen te vatten als de consistente veteraan tegen de grillige jongeling. Als je kijkt naar de meeste ‘head-to-heads’, zoals het kwalificatieduel en raceduel, was Verstappen dit jaar al de betere. Hij pakte ook twee overwinningen ten opzichte van de enkele zege voor Ricciardo. Maar toch moest VER het qua punten afleggen tegen RIC. HOE DAN!?!

In tegenstelling tot wat je wellicht verwacht, komt dit niet door mechanische pech. Ricciardo kreeg daar namelijk zelfs één keer vaker mee te maken dan Max en kreeg ook meer gridstraffen te verwerken. Het kopje ‘podiums’ vertelt het echte verhaal: tien voor Ricciardo versus zes voor Max. De keren dat Verstappen Ricciardo versloeg, zat de Australiër in de buurt van zijn teamgenoot, maar in de omgekeerde gevallen liet Max regelmatig de bal vallen. Ricciardo viel daarbij maar één keer uit door eigen toedoen en Max drie keer. Onder de streep betekende dat 200 punten voor Ric en ‘slechts’ 168 voor Max.

2018



Dit jaar begon min of meer hetzelfde als vorig jaar. Max lijkt definitief het voordeel te hebben in de kwalificaties (hoewel het na Monaco 3-3 stond), maar maakte ook weer iets meer kostbare foutjes. De laatste races is MV33 echter bezig aan een Ricciardo-achtige run, met veel podia en nu ook een overwinning. Als we Monaco even buiten beschouwing laten (wat we eigenlijk niet kunnen doen, maar toch) staat Max al vier races achter elkaar op het podium. De vraag is of onze landgenoot dit nu definitief kan vasthouden, of dat hij toch nog een paar keer verwikkeld raakt in incidenten de rest van het jaar. In het eerste geval eindigt hij voor het eerst vrijwel zeker vóór Ricciardo in de eindrangschikking.

Tenslotte zitten we nog te wachten op die eerste pole position. Om Vettel af te lossen als jongste polesitter ooit moet Max het dit jaar nog doen. Ricciardo heeft er al een paar te pakken, dus Max moet dat ook kunnen. We hebben Honagrije en Singapore alvast aangevinkt als potentiële mogelijkheden.

1) een raceweekend waarin één van beide coureurs een gridstraf kreeg voor het gebruiken van extra componenten buiten hun eigen schuld om.