Top 10 Autojunk video’s 2018

Zoals elk jaar op eerste kerstdag, om 10u exact, geven we je de 10 best bekeken Autojunk video’s!

Terwijl je vrouw/vriendin/maîtresse of schoonmoeder in de keuken staat om het jaarlijkse vreetfestijn voor te bereiden, snappen we dat jij wat tijd over hebt. Beetje scrollen op je smartphone, net zoals de rest van Nederland. Om je op deze dag toch nog wat vermaak te kunnen bieden, geven we je graag wat videovoer. Ditmaal met een verrassende (maar zeer terechte) nummer 1.

Net zoals vorig jaar gaan we aftellen, let’s go:

10. Max Verstappen vecht met Esteban Ocon

Max gaat vol Jos op Esteban. Pak die knoflookpeller!!

9. Vreemde verkeersdeelnemers in Utrecht

U haalt rechts in op het trottoir. Mag dat?

8. Zo jat Wouter jouw auto

Met de juiste techniek hebben criminelen vaak vrij spel.

7. Politie is trots op nieuwe Audi’s

Ze maakten een gangsta filmpje van hun nieuwe Audi’s.

6. 919 Tribute Tour: recordronde Nordschleife

Porsche 919 Evo pakt een bizarre 5:19.54 op de Nordschleife.

5. Volvo XC70 let niet op

De bestuurder is een perfect voorbeeld van het grote aantal incapabele automobilisten dat er rondrijdt.

3. WTF? Moto2-rijder doet poging tot moord

Romano Fenati is letterlijk in gevecht met mede-rijder Stefano Manzi…

4. Mijn auto: de Mercedes C63 AMG Estate van Wouter

Lichte vracht, met een 6.2 V8!

2. Lamborghini Murcielago BUSTED door de popo [License Plate Flipper]

Busted bigtime! Hete actie @1:36

1. De nieuwe Peugeot 508

Casper vertelt je alles over de kersverse 508 van Peugeot!