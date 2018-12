Eindoordeel: de beste Formule 1-coureurs van 2018

Hier heeft u het beslissende woord.

Halverwege het seizoen kwamen we met een uitgebreide lijst, waarin we de Formule 1-coureurs op een rijtje hadden gezet. Nu het seizoen zijn ontkoping heeft bereikt, hebben we de coureurs wederom onder de loep gelegd en presenteren we ons eindoordeel. Er kan veel veranderen in een paar maanden tijd. Ten opzichte van onze aanvankelijke rangschikking staan maar weinig coureurs op dezelfde plaats.

1. Lewis Hamilton

Het is lastig te zeggen of Mercedes dit jaar de beste auto had, maar we hebben geen enkele twijfel dat Hamilton dit jaar de allerbeste coureur is geweest. De Brit is dit jaar naar nieuwe hoogtes gestegen en heeft in het proces liefst elf overwinningen gepakt, tegenover de nul zeges van zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Na het begin van de tweede seizoenshelft, bij de Grand Prix van België, hadden we even hoop dat Vettel het zijn rivaal lastig kon maken, maar Hamilton is nagenoeg foutloos geweest. Zijn het niet de vele overwinningen geweest, dan is het wel zijn ongeëvenaarde consistentie. Hamilton finishte dit jaar, op zijn uitvalbeurt in Oostenrijk na, geen enkele keer lager dan vijfde.

2. Max Verstappen

Met zijn fenomenale slotfase van het seizoen heeft Max Verstappen ons het twijfelachtige begin volledig doen vergeten. In zijn handen, die slechts eenentwintig zomers hebben gezien, werkte de Red Bull als een geweldige machine. Voor “eigen” publiek, in Spa-Francorchamps, begon de Nederlander de tweede helft goed met een derde plaats. Daarna volgden nog zes podia, waaronder één overwinning in het door hem geliefde Mexico. Het feit dat hij als enige Hamilton in punten bij kon houden, spreekt boekdelen. Net als bij de experts, belandt hij bij ons op twee.

3. Kimi Raikkonen

Wie ons aan het begin van het seizoen had verteld dat Kimi Raikkonen dit jaar nog een overwinning zou behalen, hadden wij hardop het kantoor uit gelachen. In de eerste helft van het seizoen leek de Iceman meermaals het vuur gevonden te hebben, maar op de beslissende momenten liet hij de bal alsnog vallen. Hoe anders kon de tweede helft zich ontvouwen. Nadat zijn contract met Alfa Romeo Sauber in kannen en kruiken was, was de Fin levendiger dan ooit. Het heeft hem duidelijk een zekere mate van rust in het hoofd gegeven, want hij we hebben hem in jaren niet beter zien sturen. De overwinnning in de Verenigde Staten was de kers op de taart.

4. Charles Leclerc

De veelbelovende Monegask heeft dit jaar niet teleurgesteld. Ondanks het feit dat hij zijn vakantie moest inluiden met een reeks van drie slechte wedstrijden en ook in België (buiten zijn schuld om) na één bocht klaar was, sloeg hij in de races daarna keihard terug. Een negende positie in Singapore was slechts het begin, want naarmate het seizoen vorderde, behaalde hij nog eens vier zevende plaatsen. In de eindstand verslaat hij zelfs Haas-coureur Romain Grosjean en heeft hij meer dan viermaal zoveel punten als teamgenoot Marcus Ericsson.

5. Sebastian Vettel

Nog voordat het seizoen was begonnen riep iedereen dat het een strijd zou worden tussen Hamilton en Vettel. Lange tijd was dit ook het geval, maar in de slotfase van het seizoen heeft de nu enige actieve viervoudig kampioen in de Formule 1 laten zien niet om te kunnen gaan met de druk. Dit zal ongetwijfeld op meerdere manieren te verklaren zijn, maar het feit blijft dat Vettel op essentiële momenten heeft gefaald. Het zegt dan ook veel dat Vettel sinds zijn zege in België geen wedstrijd meer won.

6. Nico Hulkenberg

Nico Hulkenberg heeft Renault dit seizoen op zijn schouders gedragen. De auto is nog lang niet waar het team hem wil hebben, maar hij is wel voldoende constant om aardig te presteren. Hulkenberg heeft dit ook gedaan en pakt terecht de eerste positie in wat wij de Formule 1.5 noemen. Een zesde plaats in onze lijst, is wat ons betreft dan ook terecht.

7. Daniel Ricciardo

De Australiër ging in het eerste gedeelte van het seizoen zeer lekker, maar schijnbaar oneindige uitvalbeurten en tegenvallende wedstrijden hebben aangetoond dat hij nu echt zijn meerdere in Verstappen moet erkennen. Wanneer hij zijn auto in de tweede helft van het seizoen niet aan de kant moest zetten met problemen, wist hij hem ook geen enkele keer naar een podium te sturen. Hij zal zéér blij zijn met zijn overstap naar Renault.

8. Kevin Magnussen

Magnussen is een van de weinige andere coureurs waarvan zijn strijdlustigheid vergelijkbaar is met die van Verstappen. Je kunt zelfs zeggen dat de Deen nog verder durft te gaan dan de Nederlander. Dit levert zo nu en dan problemen op, maar tegelijkertijd heeft zijn onnavolgbare rijstijl ook als gevolg dat er voldoende punten binnenkomen. Haas heeft dan ook vooral Magnussen te danken aan de vijfde positie bij de constructeurs.

9. Esteban Ocon

Dit seizoen heeft Esteban Ocon, ondanks een lagere klassering dan zijn teamgenoot, aangetoond klaar te zijn voor een overstap naar een groter team. Door omstandigheden heeft de Fransman volgend jaar echter helemaal geen stoeltje. Mogelijk heeft deze onzekerheid ook zijn prestaties aangetast, want waar Perez meermaals goede puntenfinishes scoorde, had Ocon het lastiger. Daarbij was hij in Brazilië ook betrokken bij een kostbaar ongeval met Verstappen.

10. Sergio Perez

Op papier heeft Sergio Perez beter gepresteerd dan teamgenoot Esteban Ocon, maar eigenlijk is dit enkel te danken aan zijn derde plaats in Bakoe – een wedstrijd waar de Fransman de finish niet wist te halen. Met dit resultaat is Perez de enige buiten de coureurs van de grote teams om die dit seizoen op het podium heeft gestaan. Echter, op de zaterdag is Perez helemaal zoek gereden door zijn teamgenoot. De Mexicaan werd gedurende het jaar liefst zestien keer verslagen in de kwalificatie, met een gemiddeld onderling verschil van bijna een halve seconde.

11. Carlos Sainz

De zoon van de legendarische rallycoureur heeft een niet onaardig jaar achter de rug in de Formule 1. Zijn zesde plaats in Abu Dhabi en het feit dat hij in de tweede helft vaker in de punten eindigde dan Hulkenberg, zetten ons echter niet op het verkeerde been. Sainz is zeker snel, maar hij haalt nog te vaak niet het onderste uit de kan. Hierom twijfelen we of hij wel uit het juiste hout is gesneden om zijn jeugdheld Alonso op te volgen bij McLaren. 2019 wordt een belangrijk jaar voor Carlos.

12. Fernando Alonso

Nu we het toch over Alonso hebben: de Spanjaard heeft in het tweede gedeelte van het jaar enorm teleurgesteld. Hoewel hij in ons aanvankelijke lijstje nog op nummer twee stond door zijn indrukwekkende prestaties, moeten we Alonso aan het eind van het jaar met de realiteit confronteren: dit was het niet. Lange tijd was de tweevoudig kampioen een van de grappigste figuren over de boordradio, in zijn laatste Formule 1-wedstrijden klonk hij eerder als een verbitterde, oude man.

13. Valtteri Bottas

In onze eerste beoordeling van Bottas vergaven we hem nog dat hij geen wedstrijd had gewonnen. De Fin had ernstige pech gekend, was benadeeld en zijn team had hem zelfs kansen op een overwinning ontnomen. In de tweede helft van het seizoen was het meer van hetzelfde. Bottas moest duidelijk knechten voor Hamilton en legde zich hierbij ook neer. Zelfs toen de Brit de titel had geclaimd, slaagde hij er niet in om een wedstrijd te winnen. Het verschil met zijn teamgenoot kan niet groter zijn: meer dan 160 punten staat hij achter de wereldkampioen.

14. Pierre Gasly

Pierre Gasly heeft het vroege succes later in het jaar niet weten te herhalen. De Toro Rosso was niet bijzonder competitief en Gasly finishte dan ook meestal buiten de punten. Voor Gasly maakte het weinig uit, want hij had al getekend bij Red Bull, dat volgend jaar ook met Honda-motoren rijdt. Hopelijk kan hij daar meer van zijn kwaliteiten laten zien.

15. Romain Grosjean

In onze lijst is Romain Grosjean met enkele plaatsen gestegen. Dit is niet zozeer te danken aan zijn overtuigende resultaten, maar meer door het feit dat hij in de tweede helft van het seizoen beduidend minder domme fouten maakte. Desondanks zat er meer in, want de Haas was wel degelijk een goede auto. In vergelijking met zijn teamgenoot heeft Grosjean nog een hoop te verbeteren, wil hij na volgend jaar nog voor het team uitkomen.

16. Sergey Sirotkin

Gedurende het seizoen is Sirotkin slechts eenmaal in de punten beland, maar verder dan een tiende positie kwam hij hierbij niet. De Rus, die ondanks de vreselijk slechte auto constant professioneel wist te blijven en niet kinderachtig reageerde tijdens interviews, heeft het team niet weten te overtuigen en is zodoende de deur gewezen. Hoewel hij zeker niet verkeerd heeft gepresteerd, betwijfelen we of hij ooit nog terug zal keren naar de koningsklasse.

17. Marcus Ericsson

Nu Sauber door de komst van Alfa Romeo steeds minder afhankelijk is van grote zakken met geld van coureurs, waren de tekortkomingen van Marcus Ericsson steeds beter te zien. Zeker wanneer hij tegenover een natuurtalent als Charles Leclerc staat, is het meer dan duidelijk dat de Zweed niet meer thuishoort in de Formule 1. Met 9 punten heeft hij meer punten gescoord dan afgelopen seizoenen bij elkaar, maar omdat we dankzij Leclerc weten wat de auto écht kan, houdt hij niemand meer voor de gek. Marcus krijgt de zak en vertrekt naar de Verenigde Staten, op weg naar een avontuur in de IndyCar.

18. Stoffel Vandoorne

Zelfs naast een aftakelende Alonso heeft onze joviale Belg weinig tot niets kunnen laten zien. Onbegrijpelijk, gezien zijn status in de opstapklassen. Stoffel was in de kwalificaties geen enkele keer sneller dan Alonso en ook op de zondag wist Vandoorne amper te imponeren. Gelukkig zijn er voldoende mensen die nog altijd in hem geloven, getuige zijn overstap naar het fabrieksteam van Mercedes in de Formule E. Helemaal verdwijnt Vandoorne overigens niet uit de Formule 1, want datzelfde contract heeft eveneens een rol als simulatorrijder bij Mercedes in de Formule 1 opgeleverd.

19. Lance Stroll

Voor Stroll geldt in zekere zin hetzelfde als voor Sirotkin. Het is lastig te laten zien wat je in huis hebt als je auto een regelrechte draak is, maar wanneer je ook nog eens niet barst van het talent, dan is het praktisch onmogelijk. Hoewel Stroll ons in het verleden af en toe heeft verrast met een puike rit, lukte het hem dit jaar geenszins zijn talent te tonen. Mogelijk geeft de overstap naar het competitievere Force India (nu Racing Point F1 genoemd) een nieuwe boost.

20. Brendon Hartley

De Nieuw-Zeelander, die zonder meer een indrukwekkende cv heeft, is in de Formule 1 nooit uit de verf gekomen. Lang gaven we hem een kans zichzelf te bewijzen, maar na ruim twintig wedstrijden in de hoogste klasse van de autosport hebben we nog altijd niets gezien waaraan we hem kunnen herinneren. Zijn vertrek is dus allerminst verbazingwekkend.