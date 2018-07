Ricciardo ziet ‘onzinnige sessies’ liefst verdwijnen

De honingdas geeft zijn mening.

De F1 kent, met een enkele wijziging in het format hier en daar, al jarenlang dezelfde opzet van een raceweekend. Vrijdag (of, in het geval van Monaco donderdag) wordt er getraind, zaterdag staat in het teken van de kwalificatie en zondag vindt er een race plaats van circa 300 kilometer lang (of, in het geval van Monaco 260 kilometer). Sinds Liberty Media de commerciële rechten van de sport heeft overgenomen, staat deze opzet ter discussie.

Tegenover kwaliteitspublicatie crash.net heeft Daniel Ricciardo nu zijn mening gegeven over het issue. Danny Ric is duidelijk geen purist: wat hem betreft mag er wel het een en ander veranderen aan de raceweekends. Met name de trainingen op vrijdag zijn wat hem betreft een doorn in het oog. De coureurs rijden volgens hem dan ‘onzinnige rondjes’. Je kan daar anders over denken, maar feit is dat de vrije trainingen op vrijdag (en zaterdag) geen héél hard gevolg hebben voor het resultaat op zondag. Tuurlijk, je kan natuurlijk werken aan de setup van je auto en data verzamelen, maar in theorie kan je de trèning volledig missen en op zondag alsnog de volledige buit pakken in de race.

Liever ziet RIC de sessies op vrijdag dan ook verdwijnen. Wel is hij een voorstander van een extra (sprint)race op zaterdag.

I’d prefer no practices and just Saturday, Sunday. Just qualify Saturday morning, race Saturday afternoon and race again Sunday. Less laps of nonsense and more laps of meaningful business.

In de GP2/F2 wordt al jaren zo’n race georganiseerd en Liberty Media zou graag zien dat dit linksom of rechtsom ook in de F1 wordt ingevoerd. Toen het idee werd voorgesteld kwam er echter meteen veel kritiek op van fans, waaronder ondergetekende. Vooral als er een opzet met een zogeheten ‘reverse grid’ wordt ingevoerd (waar de top-x finishers van zaterdag in omgekeerde volgorde starten op zondag) neem je in mijn ogen een beetje van de magie van de GP-zege af. Maar misschien ligt dat aan mij.

Enfin, bijkomend voordeel van een ‘slanker’ raceweekend is dat de belasting voor de teams potentieel wat kleiner is, wat de deur opent naar meer races. Daar is Daniel niet op tegen, maar dat lijkt vooral te maken te hebben met het feit dat hij bang is dat de teams als er minder races op de kalender komen de weekends zullen inplannen met sponsorevenementen. Daar zit Daniel niet op te wachten, dus als het echt moet kruipt hij dan toch liever een paar keer extra in zijn racewagen. Jaja, het leven is hard, ook voor F1-coureurs.