Kijk, dit zijn de nieuwe C63 AMG sedan, estate en cabrio

Dampfhammer!

Huh, hadden we die nog niet gezien dan? Neen! Wij moesten ook even zoeken, maar in maart trok Mercedes alleen het doek af van de nieuwe C63 AMG coupé. Met zijn extradikke koets is de gesloten tweedeurs natuurlijk niet te versmaden, maar eigenlijk is de C63 wel zo interessant als sedan of station Estate. De C63 is namelijk weliswaar snel, maar een echte circuittijger is het niet per se. Net als voor de mannen van Cobra 11 is de Autobahn het Revier van de AMG.

De gefacelifte C63 modellen profiteren in principe van de wijzigingen van de huis-tuin-en-keuken C’s, zoals een opgewaardeerd interieur. Speciaal voor de topversies trekt Mercedes voor het faceliftmodel echter ook de speciale Panamericana-grille uit de hoge hoed, met een plethora aan verticale spijlen. Verder wordt de zeventraps versnellingsbak van het vorige model vervangen door een nieuwe bak met negen verzetten. Aan de motor(en) op zich verandert niks: de standaard C63 levert nog steeds 476 pk, terwijl de C63 S 510 pk (rijtest) uit de 4.0 V8 schopt. Alle foto’s check je in de gallery.