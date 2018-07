Renault weigerde Red Bull gewenste onderdelen te leveren

De kleinzieligheid lijkt gênante vormen aan te nemen.

Tot opluchting van vrijwel iedereen werd de scheiding tussen Red Bull Racing en Renault een dikke maand geleden officieel bevestigd. De twee partijen hadden al enkele jaren een disfunctionele relatie. Aanvankelijk had Red Bull daarbij de schijn tegen. Na het binnenslepen van enkele kampioenschappen met Renault, waren de Oostenrijkers er wel héél snel bij om hun motorenpartner onder de bus te gooien toen bleek dat deze niet zo’n geweldige hybride Power Unit (PU) gebouwd hadden. Maar, nu Renault na het ontdooien van de engine freeze er al enkele jaren niet in slaagt het niveau van Mercedes te halen, moet je toegeven dat Red Bull wel een punt heeft. Zorg nou eens gewoon dat de zaken op orde zijn, Renault. Ferrari laat immers zien dat het mogelijk is.

Enfin, dat is nu wat Red Bull aangaat water onder de brug, want we weten dat ze volgend jaar in zee gaan met Honda. Het ding is alleen wel: ze moeten nog een half seizoen accederen met hun toekomstige Franse ex. Dat dit pijnlijke momenten op kan leveren bleek afgelopen weekend in Hockenheim. Wat wil het geval?

Al in de interviews na de Grand Prix van Silverstone gaf Daniel Ricciardo aan dat hij in Hockenheim waarschijnlijk een gridstraf zou pakken voor het wisselen van de nodige PU-componenten. Gridstraf in Duitsland, winnen in Hongarije, dat zei de honingdas. Algemeen wordt aangenomen dat het circuit van Hongarije de Rode Stieren heel goed ligt. Qua layout lijkt het vreemd genoeg een beetje op het circuit van Monaco: veel (krappe) bochten en weinig rechte stukken. Zoals bekend won Ricciardo in het Prinsdom, dus zijn intentieverklaring liet niks aan de verbeelding over.

De gridpositie in Duitsland werd daar dus aan opgeofferd. Ricciardo wisselde drie onderdelen en nam niet eens de moeite nam om uit te komen in het tweede deel van de kwalificatie. Dat had namelijk geen zin. Maar, Red Bull had eigenlijk zes onderdelen willen wisselen en dat verzoek ook doorgegeven aan Renault. Als je immers toch al laatste op de grid staat, waarom niet alle motoronderdelen vervangen? Volgens Christian Horner is dat een no-brainer, zo meldt hij aan Motorsport-Total:

De normale gang van zaken is alles te verwisselen wat je kan verwisselen.

Volgens Cyril Abiteboul wilde Renault daar echter niet aan beginnen, omdat er helemaal geen reden was om bijvoorbeeld de verbrandingsmotor te verwisselen. Dat Ricciardo uiteindelijk uitviel in de race logenstraft dat mogelijk, maar ja, dat is achteraf praten volgens Cyril. De uitvalbeurt van DR3 werd aanvankelijk overigens geweten aan een kapotte cilinder maar inmiddels wil niemand daar meer officieel iets over zeggen.

Een andere reden om Red Bull niet haar zin te geven was dat Renault zich aan haar eigen planning wilde houden om in Spa de nieuwe ‘Spec C’ motor te introduceren. Abiteboul weerlegt de notie dat de weigering om de gewenste drie extra onderdelen te leveren lag aan een gebrek aan beschikbaarheid van de onderdelen.

Al met al is het dus een beetje een raar verhaal van Renault. Als ze de nieuwe onderdelen niet zouden willen leveren omdat ze van mening waren dat Red Bull het seizoen zou kunnen uitzingen zonder gridstraffen zou het nog enigszins begrijpelijk zijn. Immers is zo’n gridstraf vanwege ‘onbetrouwbaarheid’ nooit goede PR voor een fabrikant. Maar dat die gridstraf er zou komen was toch al een gegeven, dus waarom niet van de nood een deugd maken?

Red Bull Racing hoopt inmiddels alsnog een gridstraf voor Ricciardo in Hongarije te voorkomen, maar hiervoor moet hij naar verluidt wel een oude verbrandingsmotor van eerder dit jaar uit de mottenballen trekken. Precies datgene wat hij nou gehoopt had te kunnen vermijden voor deze race…