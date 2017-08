Rico Verhoeven heeft een nieuwe auto!

De kickbokser vond kennelijk dat het tijd werd voor een nieuwe ride. We geven hem groot gelijk.

Wie het breed heeft laat het breed hangen en dus deed Rico Verhoeven zichzelf een nieuwe auto cadeau. De kickbokskampioen is kennelijk gesteld op comfort en een soepele instap. Hij toog namelijk naar een Bredase dealer voor een kakelverse Range Rover Velar!

Een flukse kentekencheck leert dat het gaat om de sterkste dieselversie met 300 pk en maar liefst 700 Nm. De Velar vlamt in 6,5 tellen naar 100 km/u en heeft een top van 241 km/u. Genoeg om binnen afzienbare tijd van kickboksgala naar kickboksgala te crossen, maar we gokken dat concullega Badr Hari in z’n Bentley toch een paar klapjes sneller is. De Range Rover zal met z’n catalogusprijs van 113.147 euro ook wat goedkoper zijn, maar soit.

UPDATE: de auto is niet van Rico Verhoeven zelf. Hij krijgt hem te leen van een autodealer waar hij promotiewerk voor doet.