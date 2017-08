Sebastian Vettel is een soort Italiaan

Dat is althans de mening van Ome Serge.

Gisteren werd bekend dat Ferrari in Q2 van 2017 ontiegelijk veel winst geboekt heeft. Nou bestaat er een stereotype dat als Ferrari lekker bezig is met de straatauto’s het F1-team daaronder lijdt en vice versa. Maar een blik op de ranglijst laat zien dat het ook op het circuit vrij aardig gaat met de rode brigade. Vettel leidt het rijders-kampioenschap. In de stand om het WK voor constructeurs staat Mercedes weliswaar net als de afgelopen jaren op de eerste plaats, maar het verschil met Ferrari is kleiner dan het in lange tijd geweest is (357 punten voor Merc, 318 punten voor Ferrari).

Bij zo’n goednieuwsshow passen geen kritische noten. Die had Marchionne dan ook niet bij het onvermijdelijke praatje dat gepaard gaat bij het presenteren van dergelijke cijfers, ook niet voor wat betreft het F1-team aangaat. Dat ome Serge blij is met Sebbie was al bekend, maar ook Kimi profiteert van de goede bui van de CEO. Dat hij in Hongarije braaf achter zijn kopman naar de finish hobbelde heeft hem waarschijnlijk geen kwaad gedaan, tenminste niet voor wat zijn kansen om volgend jaar ook bij Ferrari te rijden betreft.

Het schijnt nu min of meer een formaliteit te zijn dat de twee rijders bevestigd worden voor 2018. De aankondiging zou plaatsvinden tijdens de Grand Prix van Italië in Monza. Behalve natuurlijk…als Vettel zelf besluit een andere weg te kiezen. Serge ziet dat echter niet gebeuren en geeft daar een opvallende reden voor op:

“Als ik naar Sebastian kijk, dan is hij in vele opzichten al meer Italiaan dan de meesten van ons.”

Wat de Canadese Italiaan daar precies mee bedoelt is de vraag, maar je zou natuurlijk kunnen denken aan de woedeuitbarsting in Mexico vorig jaar of het tikkie dat Sebbie aan HAM gaf in Azerbeidzjan. Che la passione, calzone.