Verstappen wil toch nog effe met Ricciardo praten

Onze raceheld neemt het zekere voor het onzekere.

In de eerste ronde van de afgelopen Grand Prix van Hongarije voltrok zich een absolute nachtmerrie voor Red Bull Racing. Een te gretige Verstappen beukte de auto van teamgenoot Ricciardo in bocht 2 al ondersturend van de baan. De race zat erop voor de Australiër en Max zei sorry.

Ricciardo accepteerde de excuses van zijn teammaatje en daarmee leek de kous af. Toch wil Verstappen voor de komende race op Spa-Francorchamps nog een keer met the Honey Badger om de tafel zitten. De Nederlander wil er zeker van zijn dat de lucht tussen de twee geklaard is.

Op de vraag of Verstappen het idee heeft dat hun band weer helemaal hersteld is antwoordt de Nederlander dat hij denkt van wel. Toch kiest Max ervoor om de ins & outs over de kwestie verder binnenskamers te houden. We hebben het idee dat het wel goedkomt tussen die twee en dat we in de aanloop naar de zo goed als uitverkochte GP van België (eind augustus) weer de nodige grappen en grollen van het olijke duo op Facebook en Instagram zien verschijnen.