Rigoreuze facelift Ford Escape haalt 885 km

Deze rigoreuze facelift van de Ford Escape was niet voor niets. En waarschijnlijk is het een voorbode voor onze Kuga.

Het is niet de eerste keer dat een model relatief vroeg een facelift krijgt. Dat kan meerdere redenen hebben. Soms dient de kwaliteit even flink aangepakt te worden (denk aan de eerste Opel Astra-facelift begin jaren ’90). Of een model slaat gewoon niet aan dankzij diens ‘uitdagende’ styling, zoals de Subaru Tribeca.

In het geval van de Ford Escape is het juist het tegenovergestelde. Kennelijk vond men dat model te anoniem. De Ford Escape is de Amerikaanse versie van onze Ford Kuga, de medium crossover (die in de VS een Compact Crossover is vanwege grote buiken, milkshakes en hamburgers van een kilo).

Opvallender

De Ford Escape heeft een rigoreuze facelift ondergaan. Met name de neus is compleet afwijkend. De uitgaande versie was vrij ingetogen, bescheiden en gestroomlijnd. De nieuwe grille is eigenlijk net als alle andere US-Ford crossovers. Veel opvallender.

De koplampen lijken platter te zijn en hebben ‘aggressiever’ vormgegeven LEDs. Ook is er een lichtbalk boven de grille. Die grille is sowieso al voor groter en ‘grover’ qua structuur. Dat niet alleen, de bumper eromheen is ook breder, dieper en voorzien van meer vouwen.

Ford zal het met een reden gedaan hebben, maar stiekem vonden we de huidige Kuga best een aardig model. Misschien ook wel juist omdat ‘ie niet aggressief gestileerd is.

In de VS stappen ze ook af van de oude namen voor uitvoeringen en loopt het meer in lijn met hoe we het in Europa doen. Er is een basisuitvoering, Active en Platinum. Dan zijn er diverse gradaties van de ST-Line.

Techniek rigoreuze facelift Ford Escape

Qua techniek zijn er niet vel wijzigingen. Er is een 1.5 EcoBoost met 182 pk en een 2.0 EcoBoost met 250 pok. Een hybride-versie kennen ze ook van de Ford Escape, die levert zo’n 210 pk. Tevens is er een plug-in hybride met zo’n 225 pk. Volgens Ford heeft die een rijbereik van maar liefst 885 km! Nu kijken dieselrijders daar niet van op, maar in de VS vindt men het kennelijk veel door het specifiek te benoemen.

Het valt nog maar te bezien of wij ook deze wijzigingen krijgen. De ‘oude’ styling van de Ford Escape was nog gebaseerd op die van de Fiesta en Focus. Die modellen zijn er nu niet meer in de VS, dus loopt de Kuga nu keurig in de pas met de Explorer en Expdition.

Aan de andere kant past het wel in de filosofie van Ford om één model wereldwijd te voeren. Het zou ons dan ook niets verbazen als de Ford Kuga gaat lijken op de rigoreuze facelift van deze Ford Escape.

