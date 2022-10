Opgefriste Toyota Corolla nu ook voor Nederland

De opgefriste Toyota Corolla komt ook naar ons. De hybrides zijn nu aanzienlijk sneller geworden!

Het is een van de bestverkochte auto’s ter wereld en weet je: daar zijn legio redenen voor te bedenken. Wereldwijd verkoopt de auto alsnog bijzonder goed, alhoewel modellen als de Toyota RAV4 hard inlopen. In Nederland speelt de Toyota Corolla een meer bescheiden rol. De update die onlangs werd aangekondigd voor de huidige generatie (de E210 voor intimi) is er nu dan ook eindelijk in Nederland!

Toyota geeft aan dat de wijzigingen meer evolutie dan revolutie zijn en dat ze de auto hebben verfijnd. Het is dus zeker geen rigoreuze facelift. Dus mocht je denken wat er nu echt veranderd is, is dat niet vreemd. Volgens Toyota zijn de meeste wijzigingen zijn de meeste updates en wijzigingen onderhuids te bemerken.

Uiterlijke wijzigingen opgefriste Toyota Corolla

We beginnen toch even met het uiterlijk. We kiezen een partner die zo fraai mogelijk is, niet zo verstandig mogelijk, toch? De huidige generatie Corolla is aanzienlijk meer uitgesproken ten opzichte van de eerdere generaties Corolla’s en Aurissen. Dat vond Toyota ook, dus deden ze zo weinig mogelijk.

De grille is anders en de omlijsting van de mistlampen is gloednieuw. Daarnaast zijn er nieuwe lichtmetalen wielen. Ook kun je kiezen uit maar liefst twee hele nieuwe kleuren! De ene is Jupiter Blue Metallic (da’s blauw) en Ash Greay (da’s grijs). Volgens Toyota volgen de kleuren de nieuwe kleurtrends, maar is Ash Grey een tijdloze tint. Nou ja, wij begrijpen ook niet alles.

Snellere hybrides

Qua aandrijflijnen is er bij de opgefriste Toyota Corolla keuze uit twee hybrides: eentje met 1.8 motor en een tweeliter. Zowel de verbrandingsmotor als de elektromotor zijn aangepast voor een betere efficiency. Wel tof: Toyota zegt dat beide modellen sneller zijn, zonder dat de CO2-uitstoot toeneemt.

De 1.8 heet nu een 140 pk sterke aandrijflijn en sprint in 9,2 naar de 100 km/u, de oude deed daar nog 11 tellen over. De 2.0 heeft nu gezamenlijk 196 pk en knalt in 7,5 seconden naar de 100 km/u. Ook zegt Toyota dat de aandrijflijnen prettigere reageren op het gaspedaal.

Interieur opgefriste Toyota Corolla

Nog meer wijzigingen zijn er in interieur. We kondigden ‘m al aan, maar nu kun je het digitale multimediasysteem in Nederland krijgen. Er is een 10,5 inch groot infotainmentscherm én een 12,3 inch groot instrumentarium (voor de meters en dergelijke).

Voice-control is mogelijk en je kunt het systeem koppelen aan een App (‘MyT’) waarmee je de auto kan openen, sluiten en de climate control alvast kunt aan zetten. Een ander ding dat Mr. T geweldig zou vinden naast de MyT-app is T-Mate. Dat is een omvangrijk pakket aan veiligheidsverhogende features.

Prijs

Kortom, een geslaagde update. In de sommige gevallen krijg je een nieuw uiterlijk met oude techniek, maar in dit geval dus een bekende uitstraling met aangepaste techniek. De nieuwe Toyota Corolla is er vanaf 33.995 euro. Dan heb je een 1.8 Hybrid in vijfdeurs hatchback-vorm in de ‘Comfort’-uitvoering. De versie die je het liefste wil is de Corolla GR Sports met de 2.0-motor. Die kost maar liefst 46.695 euro.

Wil je de stationwagon, de Touring Sports, dan betaal je minimaal 38.195 euro. Dat 4.200 euro méér dan de goedkoopste hatchback. We moeten er wel bij vermelden dat de Touring Sports begint bij de ‘Active’ uitvoering.

Als je ze vergelijkt in dezelfde uitvoering, is de stationwagon 1.500 euro duurder. De duurste Corolla is de 2.0 High Power Hyrbid Premium, deze mag mee voor 49.895 euro.

Alle prijzen kun je bij Toyota checken. Bestellen is mogelijk, toevalligerwijs vanaf vandaag. Koop dan?

