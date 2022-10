Dít is de best verkochte PHEV van Europa

Nee, wij wisten het eerlijk gezegd ook niet. De best verkochte PHEV van Europa is nu trouwens ook iets sportiever én beter voor je rug.

De plug-in hybride is op dit moment de nieuwe standaard aan het worden. Natuurlijk, er zijn meer en meer elektrische auto’s. Maar de benzineauto en met name de diesels delven het onderspit tegen de PHEV.

Op zich ook logisch: je kan een stuk (door stedelijke gebieden) elektrisch rijden. Echter, op de lange stukken heb je een benzinemotor die je alsnog brengt waar je moet zijn zonder enorme laadtijden of verplichte pauzes die EV-rijders ‘bevrijdend’ vinden. Daarbij weegt een PHEV – ondanks alle techniek – nog altijd minder dan een volledig elektrische auto. Kortom, voor de korte termijn biedt het voordelen. Maar wat is nu de best verkochte PHEV van het oude continent?

En de best verkochte PHEV van Europa is….

Ah, daar hebben wij antwoord op! Dat is namelijk de … Ford Kuga PHEV! Jazeker, de medium-crossover van Ford is verkrijgbaar met PHEV-aandrijflijn en in Europa populairder dan welke andere PHEV dan ook. Volgens Ford zelfs 28% populairder dan de nummer twee. Kijk, gefeliciteerd Ford! De Mitsubishi Outlander PHEV-Trofee komt zo spoedig jullie kant op!

Maar Ford viert het heuglijke feit zelf ook al. Dat doen ze met de Kuga ST-Line X Black Package. Een hele mond vol. Deze versie is gebaseerd op de reguliere ST-Line X, dus de iets sportievere variant. Dat wordt ietsje sportiever gemakt middels het Black Package. Je krijgt 20 inch lichtmetalen velgen, uiteraard in het zwart uitgevoerd.

Supergoede stoelen voor je rug

Maar wacht Mike, er is meer! Kijk, dat de grille en raamlijsten hoogglans zwart zijn uitgevoerd, zien we wel vaker. Bij Ford nemen ze de moeite om ook eventjes de spiegelkappen in het zwart af te werken. Wat je ook niet veel ziet; het gehele dak is nu zwart. Overigens hoef je niet per se een witte Kuga PHEV te kiezen. Wij zouden zelf kiezen voor Lucid Red of Chrome Blue.

Naast de ST-Line X Black Package heeft Ford nog een noviteitje in de vorm van de nieuwe comfortstoelen die je optioneel kan bestellen. Deze zijn op 12 manieren verstelbaar en AGR gekeurd. AGR betekent ‘Aktion Gesunder Rücken’ en is een Duitse organisatie die zich inzet voor de rug.

Uiteraard hebben we de rijtest-video van de Ford Kuga voor je:

