Rijd de Cybertruck al in december dit jaar!

Voor wie iets eerder met de Tesla Cybertruck aan de haal wil, komt Hot Wheels van pas.

Spraakmakend vanwege hoe bizar hij is. Dat is Elon Musk’s Blade Runner-achtige Cybertruck. De pickup-truck is al veel te lang een simpele dieselschuit met een ladderchassis: het doel van Tesla is om met de zeer futuristisch ogende truck een compleet nieuw concept neer te zetten. Veel derde partijen gingen al met de hype aan de haal, daar komt Hot Wheels bij met hun versie van de Tesla Cybertruck.

Cyberhype

De auto op de headerfoto is dan ook niet ‘echt’. Het is een pre-productiemodel van de Hot Wheels Cybertruck die verschijnt in schaal 1 op 10. Gelukkig is ook de motor op schaal: het gaat dit keer niet om een gedetailleerd showmodel. De Hot Wheels Tesla Cybertruck kan radiografisch bestuurd worden. Op de manier waarop een elektrische motor al jaren gangbaar is, dus.

Het gaat om een gelimiteerde editie met een onbekende oplage. Ook al staat het model wel op de site van Hot Wheels: hij is uitverkocht. Gelimiteerd is gelimiteerd, dus reken niet op een terugkeer. Gewild spul, die hete wieltjes. Helemaal omdat het model, wat gezien de schaal zo’n 60 cm lang zou moeten zijn, voor 400 dollar te boek staat/stond.

Niet getreurd

Wie ook met minder genoegen kan en wil nemen, heeft nog wel kans bij de nóg kleinere versie van de Cybertruck. We kennen Hot Wheels immers het best van hun kleine modelletjes die je voor twee euro bij de speelgoedwinkel haalt. De versie die ook op de welbekende oranje plastic banen kan knallen, kost 20 dollar en is nog verkrijgbaar op dezelfde website. Dan heb je natuurlijk wel iets minder detaillering, maar wél zit ook hier een piepkleine elektrische motor in en kun je hem op afstand besturen.

Voor beide schalen wordt de disclaimer gegeven dat ze verwacht worden voor december dit jaar. Net op tijd voor kerst, maar te laat voor de paasdagen. Of menig webwinkel hun ‘vandaag besteld = morgen in huis’. Desalniettemin een leuke samenwerking tussen Hot Wheels en Tesla.