Deze Audi verslaat BMW in de grille-oorlog

Heeft Audi of BMW de meest controversiële grille? Daar kun je vele debatten over voeren, maar de opvallendste is die van vandaag.

Bij het ontwerpen van een auto is herkenbaarheid belangrijk. Dat zit hem vaak in de koplampen en de grille. Doe je dat goed, dan zal je herkend worden. Kijk maar naar BMW aan het begin van de vorige eeuw. En daarna wat Audi met hun grille deed.

Heras, de officiële sponsor van Audi

Wat was de grille-koplampsituatie van rivaal Audi? Een rechthoekige grille met rechthoekige lampen. Strak, saai, zakelijk. Maar niet erg herkenbaar: je moest vaker dan niet op de vier ringen letten om te herkennen dat Ingolstadt ingeschakeld werd voor deze auto. Vooral bij de A8: de eerste generatie was nogal een opgeblazen Audi 80, zonder van de daken te schreeuwen dat het een toplimousine is. De tweede generatie (D3) hield het ook wat meer down to earth. Tot de eerste update in 2005.

Bam. Een gigantisch hekwerk tussen de koplampen. De Single Frame-grille is geboren: nog steeds het handelsmerk van Audi. Sterker nog: bij de huidige generaties is de grille zo’n beetje de hele voorkant. Andere merken hebben het voorste luchtrooster zeker wel als herkenningspunt, maar het is Audi die er altijd de meeste tongen mee lost wist te maken.

De Single Frame is momenteel vrij ‘ingeburgerd’. Je kan zo ongeveer verwachten dat er een dergelijk gigantische hekwerk voorop een nieuwe Audi wordt gegooid. En als het gaat om grilles, is het juist rivaal BMW die weer het middelpunt van grille-discussies is.

Nee, niet díe grille

Of dat alles de reden is dat iemand in de VS het anders ging aanpakken, is niet bekend. Wel bekend is dat iemand op Reddit een Audi spotte met wel een hele grote grille.

Een paar vragen borrelen op. Ten eerste: wat? Iemand heeft een Audi A7 ontdaan van zo’n beetje alles wat belangrijk is, en er een dubbele barbecue-grille opgegooid. De tweede vraag is degene die wij zonder context ook niet kunnen beantwoorden: de vele gedaantes van ‘waarom?’. Waarom een nog vrij recente Audi A7? Waarom is de afwerking zo dramatisch? Waarom kon je niet gewoon met wat platen zelf aan de gang gaan? Waarom wordt deze toch wel vrij dure A7 getrokken door een roestige Ford F-150 uit de jaren ’90?

Het geheel heeft namelijk nogal een paard-en-wagen-gevoel. Maar goed, waar Audi-grille meestal wordt gebruikt om een tweedehands Single Frame op eBay te verkopen, is dit de wat meer letterlijke zin van het woord. De dubbele grille lijkt iets meer voor BMW te zijn, maar goed.