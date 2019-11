Hier, een Tesla Roadster die je al kunt kopen

En voor slechts een fractie van de prijs.

De Tesla Roadster wordt het nieuwe paradepaardje van het Amerikaanse merk. Voor wie niet gelooft dat elektrische auto’s bloedstollend kunnen zijn, moet deze Tesla bewijzen dat dat wél kan. Oké, motorgeluid moet je niet verwachten en een handgeschakelde bak ook niet, maar een extreem snelle acceleratie moet het één en ander goedmaken.

Leveringen voor de nieuwe Roadster starten pas over een tijdje, verwacht 2020, misschien zelfs 2021. Maar als je er nu al eentje wil bezitten, dan kan dat! Het exemplaar in dit artikel staat nu op de Tesla-website. Als je hem nu bestelt, is hij snel in huis. Lekker op tijd erbij zijn! Er is wel één keerzijde.

Namelijk dat er geen motor of aandrijflijn in zit. De wielen rollen wel, maar niet door eigen aandrijving. Ook werkende verlichting en schermen moet je niet verwachten. Je raadt het al: ook de grootte is niet helemaal true to scale. Net zoals de Semi die we eerder behandelden is het een schaalmodel in schaal 1 op 18.

Voor een 1 op 18-model is het wel een mooi exemplaar. Alle ruimtes kunnen open en alle details zijn aanwezig. Dat laatste komt omdat de 3D CAD-digitale schetsen van de echte Roadster zijn gebruikt voor dit model. Een gaaf hebbedingetje voor de betere Fansla. Kosten? 250 dollar. Ook alle andere Tesla’s zijn beschikbaar in deze schaal en kosten allemaal 250 dollar.