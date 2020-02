‘Corrupte’ Afrikaanse president heeft zijn Koenigsegg terug

Teddy Nguema, beter bekend als Teodorin, zoeft weer door zijn land met ‘zijn’ Koenigsegg One:1. Huh?

Ieder land heeft zo zijn manieren om het bestuur aan te pakken, daar mag je niet over oordelen. Toch verschijnen er wel wat vraagtekens bij menigeen als een land wat niet bepaald hoog in de bnp-records valt, een vice-president heeft die zijn extreme autocollectie vaak op Instagram zet. Zijn naam is Teodoro Nguema Obiang, de zoon van de president in Equatoriaal-Guinea. Zijn bekendere bijnaam is Teodorin en zijn autocollectie bestaat uit onder meer een Koenigsegg One:1, maar bestond ook uit vele andere grote namen. Een overzicht daarvan check je op een recente veiling in Zwitserland.

Dat is waar het verhaal ietwat bijzonder wordt. Die veiling bevatte zo’n beetje de hele autoverzameling van Teodorin. Vanwege corruptie werden alle auto’s afgevoerd en vervolgens verkocht. Ook zijn pronkstukken: de Koenigsegg One:1 en de Lamborghini Veneno Roadster. Die samen voor bijna 12 miljoen euro een nieuwe eigenaar vonden. Al is die nieuwe eigenaar in het geval van de Koenigsegg opvallend: de nieuwe eigenaar is kennelijk Teodorin zelf!

Deze afbeeldingen, gepaard met een serie filmpjes van een tevreden Teodorin, staan in het verhaal van zijn Instagram-account. Je zou zeggen, vanwege het feit dat niet zomaar een autocollectie van 25 miljoen ingenomen wordt, je dit soort dingen onder de radar moet houden. Maar niet de Afrikaanse VP. Die wil graag laten zien dat hij afgenomen goederen gewoon weer in bezit heeft.

Raar: ook is niet duidelijk hoe precies de vork in de steel zit. Bovendien is Teodorin hopelijk slim genoeg om te beseffen dat je niet met de ‘in onrecht gekochte’ Koenigsegg moet paraderen. Zo’n auto valt ook wel op in het Equatoriaal-Guinese straatbeeld. Er zal iets achter zitten.

Met dank aan Karl voor de tip!