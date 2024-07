Update Hyundai i10: duurder én minder vermogen

Ooit had je een Hyundai i10 voor 10 mille, maar nu ben je gewoon het dubbele kwijt.

Betaalbare nieuwe auto’s worden steeds schaarser, maar gelukkig is het A-segment nog niet helemaal dood. Zo heeft Hyundai nog de i10. Helaas wordt die auto nu wel weer een stukje duurder.

Nog niet zo lang geleden kreeg de i10 – in de woorden van Hyundai – een “ingrijpende design-upgrade”, wat in werkelijkheid een subtiele facelift was. Nu is weer een update voor de i10, die geen betrekking heeft op het uiterlijk, maar wel op de prijzen.

Je hebt nu helaas geen Hyundai i10 meer onder de 20 mille, want de nieuwe vanafprijs bedraagt €20.295. En dat terwijl het begin vorig jaar nog de goedkoopste auto van Nederland was, met een vanafprijs van €15.595. De i10 is dus 30% (!) duurder geworden in anderhalf jaar tijd.

Tot overmaat van ramp krijg je ook nog eens minder vermogen. In plaats van 67 pk heb je nu 63 pk. Daarmee is ‘ie wel zuiniger geworden, wat eigenlijk belangrijker is. De i10 heeft nu ook standaard start-stopsysteem.

Over de uitrusting gesproken: de i10 heeft nu wel een rijkere standaarduitrusting. Zo heb je standaard onder meer een 8 inch multimediascherm met Apple Carplay/Android Auto, airco, parkeersensoren achter en een achteruitrijcamera (wat overigens verplicht is tegenwoordig). Heel leuk natuurlijk, maar sommige mensen hebben misschien liever een goedkopere versie met wat minder opties.

Wat doet dit met de concurrentiepositie van de Hyundai i10? We pakken de concurrentie er even bij:

Mitusbishi Space Star (71 pk): €17.490

Dacia Sandero (100 pk): €17.500

Dacia Spring (91 pk): €18.950

Kia Picanto (63 pk): €18.995

Fiat Panda (70 pk): €19.470

Hyundai i10 (63 pk): €20.295

Toyota Aygo X (72 pk): €20.495

Suzuki Swift (83 pk): €21.695

MG3 Hybrid+ (194 pk): €22.769

Zoals je ziet is de Hyundai nu een van de duurste auto’s in zijn segment (wat daar nog van over is). De Swift en de MG3 zijn duurder, maar dat zijn ook B-segmenters. En ook de Aygo X is een vrij groot uitgevallen A-segmenter. De i10 is standaard rijker uitgerust dan de meeste auto’s uit dit rijtje, dat dan weer wel.