Rijhulpen werken uiterst matig in het donker

Oversteken in het donker is gevaarlijker dan je denkt. Rijhulpen blijken namelijk maar matig te werken in het donker.

Gemak dient de mens. Vruuuuuger bestond in car entertainment in een auto vooral uit de choke aanpassen om het mengsel wat te optimaliseren in je Opel Ascona. Tegenwoordig gaat de moderne mens al interwebbend en handsfree telefonerend door de file terwijl de geventileerde en verwarmde stoel de rug een hot stone massage geeft. Het is allemaal prachtig, maar niet alle vernieuwing is altijd vooruitgang.

Rijhulpen bijvoorbeeld zouden in theorie het verkeer veiliger moeten maken. Zo zorgt automatic emergency breaking in theorie voor minder overreden voetgangers. Je auto ziet zelf de voetganger die jij met je hoofd nog in Twitter over het hoofd ziet. In het beste geval scheelt dat toch weer een kostbare bumperreparatie.

Doch zoals we al eerder schreven zit er ook een risicootje aan rijhulpen. Namelijk dat je er je teveel op gaat verlaten. En dat kan nog wel eens onterecht zijn, zo zien we regelmatig in allerlei onderzoekjes. Nu is er wederom een onderzoek geweest en wel van een serieuze partij, namelijk het Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Zij namen de proef op de som en vonden uit dat slechts 4 van 23 geteste auto’s een automatic emergency breaking systeem hadden dat in het donker daadwerkelijk ordentelijk en betrouwbaar daadwerkelijk remt voor voetgangers. IIHS honcho David Harkley komt tot de volgende ontluisterende conclusie:

As we expected, most of these pedestrian AEB systems don’t work very well in the dark. David Harkley, is van mening dat er niks goeds gebeurt na twee uur ’s nachts

Het goede nieuws is dus dat een aantal modellen wel goed presteerden, waaronder de Ford Mustang Mach-E. Het kán dus wel. Uiteraard gaat de IIHS nu keihard inzetten op verbetering bij de andere merken. Maar in de tussentijd is het devies: laat je niet letterlijk en figuurlijk in slaap sukkelen door de robots in je auto…