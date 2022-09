Mercedes en F1 honcho tackelen Amerikaanse coureur

Red Bull lijkt nu echt in te zetten op Colton Herta. Maar Mercedes en F1 honcho Domenicali zijn tegen.

Nog niks is officieel bevestigd, maar bij Red Bull maken ze er inmiddels amper nog een geheim van dat Pierre Gasly met een voet buiten de deur staat. Hoewel de Fransman eerder dit jaar nog officieel aangekondigd is als Alpha Tauri coureur voor 2023, is het inmiddels bijna een publiek geheim dat PG10 op weg is naar Alpine. Dat betekent dat er een zitje vrijkomt bij het ‘juniorteam’ van Red Bull.

Red Bull wil Herta

Daar de Red Bull junioren in de F2 en F3 de wereld niet in vuur en vlam zetten dit jaar, is het oog van Helmut Marko gevallen op Colton Herta. Dit bevestigt de markante Oostenrijker nu ook gewoon in een interview met Motorsport:

I think we can prove that he eligible for it. Let’s see. It’s not yet done, the deal. But we will go for it. We are Red Bull and we are brave, and we will hopefully be successful with him. Helmut Marko, heeft een Amerikaanse droom

Het enige probleem is dat Herta geen FIA superlicentie heeft. Je moet daarvoor namelijk 40 puntjes verzamelen door het goed te doen in andere klasses. Herta heeft op basis van zijn IndyCar resultaten ‘slechts’ 32 punten achter zijn naam staan.

Uitermate ingewikkeld puntensysteem

Nou zitten daar een aantal haken en ogen aan. De hoeveelheid punten die je per kampioenschap kan verzamelen, is redelijk arbitrair. De FIA heeft daar een heel puntensysteem voor opgetuigd, met behulp van mannen (m/v/i) in grijze pakken. Nu wil het geval echter dat er voor het IndyCar-kampioenschap, vrij weinig punten worden toegekend. Minder nog zelfs dan voor het F3 kampioenschap.

Daarbij komt nog dat Coltons tweede plek in het Indy Lights kampioenschap niet telt. Normaal zou je daar ook nog een paar puntjes voor kunnen sprokkelen. Doch er zijn nog een paar meer regeltjes. De FIA kent bijvoorbeeld alleen punten toe voor kampioenschappen waar er bij elke race minimaal 12 auto’s aan de start stonden. Dat was in de Indy Lights niet altijd het geval. Eerder heeft dat al Pato O’Ward opgebroken, dus het zou een beetje raar zijn voor de FIA om daar nu iets anders mee te doen.

Is het doel voorbij geschoten?

Toch het wringt het gevoelsmatig enigszins dat Herta op deze manier buiten de boot dreigt te vallen. Het hele puntensysteem is in theorie opgetuigd om te voorkomen dat coureurs met weinig talent en een bak geld de F1 halen. Het was echter ook een reactie op MV1, die als 17-jarige met een jaar F3 achter de rug liet zien dat F1 coureurs nou ook weer niet zo heel speciaal zijn. Zeker onder de huidige budgetcap-regels, lijkt de tijd van betalende coureurs toch al een beetje voorbij.

In theorie zou Colton nog een paar extra puntjes kunnen sprokkelen door op de vrijdagen tijdens F1 weekends honderd kilometer te maken. Dat levert nog een puntje op per keer tot een maximum van 10 punten. Maar zelfs als Herta dat vanaf nu elk weekend doet, komt hij net niet aan die 40 puntjes. Is dit nu een geval waar moet gelden regels zijn regels, of moet hier gemarchandeerd worden?

Mercedes en anderen tegen marchanderen

De meningen zijn daarover in de paddock, zoals wel vaker, verdeeld. Bij McLaren bijvoorbeeld, toevallig een team dat ook wat doet in de IndyCars, vindt men het stom dat Colton geen kans zou krijgen hierdoor. ‘Toevallig’ testte Herta eerder dit jaar voor McLaren, waar hij naar verluidt een goede indruk maakte. Eerder al werd hij in verband gebracht met de pogingen van de Andretti’s om de F1 te bestormen. Echter, er zijn ook naysayers.

Toto Wolff van Mercedes, Günther Steiner van Haas F1 en Fred Vasseur van Alfa Romeo lieten zich al eerder negatief uit over de regels een beetje buigen voor Herta. Je zou wellicht verwachten dat Stefano Domenicali, honcho van Liberty Media, staat te springen om een Amerikaan in de F1. Doch ook Stefano heeft nu laten weten dat hij vindt dat de regels nageleefd moeten worden:

The sport needs to respect the rules. And, of course, American drivers or other drivers are very important. If he is eligible to come in F1 because he has the points, it’s fantastic news. But there is a ladder to follow, there is a protocol to respect, and that is the situation. So it’s really what I believe is right to do. Stefano Domenicali, keurige nette man

Wat denk jij, zal er gemarchandeerd worden? Móet er gemarchandeerd worden? Moet het hele systeem op de schop? Laat het weten, in de comments!