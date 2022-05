Moderne rijhulpen zijn ontzettend knaak

Denk je even de Donald Duck te kunnen lezen achter het stuur, blijken die moderne rijhulpsystemen gewoon knaak te zijn…

Elektrische auto’s zijn het helemaal tegenwoordig. We hebben het alleen nog maar over Tesla, actieradius, laadtijden en lithium. Op zich leuk en aardig, maar een paar jaar geleden hadden we nog twee thema’s die discussies op autofra dicteerden. Dat tweede thema had overigens ook veel te maken met Tesla, namelijk autonoom rijden. Of liever gezegd, rijhulpen. En eigenlijk het verschil tussen die twee dingen.

Autonoom

Want daarin zat ‘m nou net de crux. Tesla had het wel altijd over autonoom rijden, maar feitelijk ging en gaat het ook bij hen om rijhulpsystemen. Waar we volgens de beloften van ome Elon al drie jaar lang in robo-taxi’s rond zouden moeten cruisen, lijkt inmiddels wel duidelijk dat er meer haken en ogen zitten aan écht autonoom rijden dan gedacht. Enfin, het komt er vast ooit van.

Maserati heeft ze ook

In de tussentijd, moeten we het doen met the next best thing, namelijk rijhulpsystemen. Deze worden ook wel Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) genoemd. Systemen die je in je rijstrook houden, die automatisch remmen als je ergens tegenaan dreigt te klababberen, die in je dode hoek kijken, je kent het wel. Zelfs Maserati biedt ze nu aan. Maar hoe advanced zijn deze systemen eigenlijk?

Rijhulpen onverhoopt knaak

Wel, de AAA, zeg maar de Amerikaanse ANWB, heeft de proef op de som genomen. De resultaten zullen je niet alleen verbazen, maar zijn ook best schrikbarend te noemen. De AAA verzamelde een zwik auto’s van merken Tesla, Hyundai, en Subaru, voorzien van level 2 ‘autonomous driving’. Hiermee werden vervolgens enkele tests gedaan.

Het goede nieuws is dat deze auto’s goed waren in het afremmen voor een auto die traag rijdt in dezelfde rijstrook. Dat ging eigenlijk feiloos. Ook uitwijken voor een fietser op dezelfde strook die in dezelfde richting reist, ging prima. Maar zo goed als de systemen daarop reageren, zo knaak blijken rijhulpsystemen te zijn als verkeer vanuit een andere hoek komt.

Totaalmalloot

Als een totaalmalloot vanuit de andere kant van de weg iets te ver je laan inzeilt, laten de rijhulpen zien dat ze knaak zijn. Dat is balen, want een frontale botsing met kleine overlap is nu juist een van die ongelukken waarbij je vaak ernstige schade kan oplopen. Ook als een fietser de weg over wil steken haaks op de rijrichting, ging het in een op de drie gevallen mis. Geen beste beurt voor de robots achter het stuur dus.

Navraag van de AAA bij hun achterban, wijst dan ook uit dat 77 procent meer zit te wachten op het verbeteren van bestaande, conventionele veiligheidssystemen dan de doorontwikkeling van autonome auto’s. Maar liefst 85 procent geeft zelfs aan sceptisch te staan tegenover zelfrijdende auto’s. Nu is de AAA zoals gezegd een beetje de Amerikaanse ANWB, maar toch…