Dit zijn de zwaarste auto’s van Nederland

Dit ga je niet geloven, maar er staat een Lotus is in dit lijstje van zwaarste auto’s van Nederland.

Afgelopen maandag reed onze razende en racende reporter @wouter in de Land Rover Defender 130 tijdens de rijtest. Een heel erg toffe en handige auto voor Defender-liefhebbers met een voorliefde voor fabrieksgarantie. Tijdens de rijtest legde Wouter uit elke uitvoeringen en motoren er zijn voor de ‘130’. Daarbij valt op dat er géén plug-in hybride leverbaar is.

De reden daarvoor is het gewicht, aldus onze Eminence Grise. Een Defender is al geen licht gewicht van zichzelf, maar een PHEV is een paar honderd kilo zwaarder en een ’130’’ is ook 250 kilogram zwaarder. Maar we vroegen het ons wel eventjes af: hoeveel wegen de zwaarste auto’s van Nederland nu eigenlijk? Daarbij kijken we enkel en alleen naar nieuwe auto’s.

Nu zal je altijd een lijstje kunnen maken met de zwaarste auto’s van Nederland. Ook al worden alle auto’s 200 kilogram lichter, dan nog zal er sprake zijn van de zwaarste auto’s. Om de rijke lieden te bedienen, zijn er altijd enkele enorme exotische luxeschepen, veelal van Britse makelij. Niemand verwacht dat die auto’s weinig wegen. Er wordt dan ook extreem veel belasting over betaald.

Het opmerkelijk van het overzicht van de zwaarste auto’s van Nederland is dat er genoeg exemplaren tussen zitten die nog flinke subsidie genieten. Of andersom: hun benzinedrinkende broers zijn (extreem) veel duurder.

Rolls-Royce Cullinan

2.660 kg

Het klinkt als een veilige aanname om te denken dat de Rolls-Royce Cullinan de zwaarste auto van Nederland is. Er zijn distributievrachtwagens die bijkans lichter en wendbaarder zijn. In dit overzicht is het de lichtste! Dat is alsnog heel erg relatief, want met een leeggewicht van 2.660 kg is het een bijzonder zware automobiel. Nu is het op zich niet zo heel erg gek. Er is een enorme V12 onder de gigantische motorkap en alle mogelijke luxe is aan boord. Dus ja, niet vreemd dat deze auto heel erg zwaar is.

Hongqi e-HS9

2.660 kg

De Hongqi e-HS9 lijkt niet alleen veel op een Rolls-Royce Cullinan, hij weegt exact hetzelfde! De techniek had alleen niet anders kunnen zijn. Geen V12 en een brandstoftank, maar elektromotoren en een enorm accupakket. Wat wel een groot verschil is, is de vraagprijs. Deze Hongqi heb je namelijk voor een ton. Dan heb je de dikste en meest luxe ‘President’-uitvoering en een accupakket met een nettocapaciteit van 90 kWh.

Land Rover Defender D300

2.664 kg

De aanleiding voor dit artikel. Bij het horen van een leeggewicht van 2.664 kg ga je er onwillekeurig vanuit dat dit dan wel de zwaarste auto van Nederland moet zijn. Dat is het gek genoeg niet waar. Wat Wouter zei, klopte wel overigens: het gewicht is de reden dat je deze auto niet als plug-in hybrid kunt krijgen. Want eigenlijk is het onverkoopbaar dat de Defender 130 op deze positie staat met enkel en alleen een eenvoudige zescilinder dieselmotor. Die Cullinan hierboven is groter en heeft alle luxe van de wereld, plus een V12. Deze Land Rover is gewoon een lange Defender.

Mercedes-Maybach GLS600 (X167)

2.685 kg

Ondanks dat het voor de meeste auto’s onvergeeflijk is dat ze zo zwaar zijn, kunnen we niet direct boos worden op de Mercedes-Maybach GLS. Het is namelijk Das Beste Oder Nichts. En dan propt Mercedes alles wat ze maar kunnen maken in een auto. De GLS is een enorme SUV met de grote V8 én de Maybach aankleding. De meest directe concurrenten zijn overigens we lichter. De Bentley Bentayga en Rolls-Royce Cullinan wegen minder, alhoewel die laatste dit overzicht ook weet te halen.

BMW XM (G09)

2.685 kg

Ja, wij moesten een paar keer achter onze oren krabben. BMW viert een feestje en dat doen ze met auto’s als de BMW M3 Touring, de CSL concept en deze XM. Het is typisch zo’n auto waarvan je weet dat ‘ie aanslaat, ondanks dat de autoliefhebber er van walgt. De XM is een enorme crossover met extreem grote motor. Je zou denken dat de X6M al zo’n auto is, maar de XM is een nog grotere middelvinger. Zowel naar de purist als de milieuliefhebber. Het apparaat weegt namelijk 2.685 km

Lotus Eletre R

2.700 kg

Kijk, dat Lotus uiteindelijk ook crossovers, elektrische auto’s en dus ook elektrische crossovers moet gaan maken, dat zat er dik in. Dat ze daarbij hun adagium ‘light is right’ en ‘simplify, then add lightness’ moeten afzwakken: begrijpen we. Dat de elektrische Lotus Eletre vervolgens een van de zwaarste auto’s van Nederland is, is echt onverkoopbaar. Dat kan écht niet.

2.700 kilogram voor een Lotus is simpelweg te veel. Dat is meer dan een Exige, Elise en Evora bij elkaar. Juist van een merk als Lotus zou je verwachten dat ze iets aan de obesitas konden doen van elektrische auto’s. Het zal ongetwijfeld snel zijn, uitstekend rijden en een goede actieradius hebben, maar wat een gewicht voor een Lotus.

Mercedes-Benz EQS SUV 580 (X296)

2.710 kg

De EQS is geen lichtgewicht, dus logischerwijs is de SUV-versie nog zwaarder. Ondanks dat het zeker geen verrassing is, blijft het toch schrikken. In dit geval is de batterij de dooddoener. Om een beetje range te hebben, rijd je rond met een extreem groot accupakket.

Je zou bijna denken, investeer in een efficiëntere aandrijflijn en een lichtere auto, dan heb je ook minder power nodig om het in beweging te krijgen. Het accupakket is 120 kWh groot en heeft een nettocapaciteit van 108 kWh. Kom op jongens, dit is niet duurzaam maar pure verspilling met subsidie.

Volvo EX90 Twin Motor Performance

2.718 kg

Een grote familie-SUV met elektrische aandrijving is nooit licht. In basis delen de Polestar 3 en Lotus Eletre techniek met de Volvo EX90. Het is dan ook niet gek dat het gewicht van al deze auto’s enigszins vergelijkbaar is. De Volvo is het grootst en het zwaarst. Het is eigenlijk belachelijk dat zo’n moderne auto, in een tijd dat je elke kilo moet besparen, zo ontiegelijk veel weegt.

Je kunt niet praten over duurzaamheid en milieu als je rond zoeft in een auto van 2.718 kilogram. Aan de andere kant: als je een fijne elektrische reisauto wil, dan wel. En daarvoor is de de EX90 echt uitstekend geschikt. Anno 2023 zijn we aangekomen op het punt om niet alle elektrische auto’s duurzaam te noemen, want dat is zo’n locomotief met stuurwiel simpelweg niet.

Mercedes V300d 4Matic Extra Lang Avantgarde Edition (V447)

2.773 kg

De Mercedes V-Klasse kom in dit rijtje drie keer voor. Als ‘Evito’, V-Klasse en EQV. Alle drie zijn ze dus moeilijk zwaar. Gek genoeg is de elektrische versie niet het zwaarst. De eVito komt namelijk op 2.721 kg. Dat is zwaar, maar niet zo zwaar als de 2.773 kg die de Mercedes V300d 4Matic Extra Lang Avantgarde Edition weegt. In tegenstelling tot andere auto’s in dit overzicht heb je een vrij eenvoudige viercilinder diesel die het allemaal in gang moet brengen.

Hoe de auto zo zwaar komt, geen idee. Natuurlijk, de V300d is in dit geval voorzien vierwielaandrijving en het is een complete én lange uitvoering. Maar dat ze zo zwaar waren, daar hadden wij geen idee van. Al helemaal niet omdat de bussen van de concurrentie toch een kilootje of 200-300 lichter zijn dan de Mercedes.

Land Rover Range Rover LWB P440 HSE (L460)

2.810 kg

De zwaarste auto is een Land Rover. En het erg is, dit is een plug-in hybride die bijna geheel van aluminium is. Een wereldverbeteraar met Hill Descent Control. De combinatie van een elektromotor, zes-in-lijn benzinemotor, accupakket en enorme afmetingen zorgen ervoor dat de auto extreem zwaar is. Het is onverkoopbaar dat je met een auto van 2.810 kg onderweg bent, eigenlijk. Al helemaal als je bedenkt dat deze auto een A-label heeft. Als je gaat voor de 10 kilogram lichtere V8, dan betaal je ineens een ton aan extra BPM!

Dat ontloop je gewoon doordat de auto door een cyclus kan rijden en toevallig daarbij alles op de accu’s kan doen. Maar als dit gevaarte met 150 km/u op de linkerbaan voorbij komt zoeven, doet die benzinemotor lekker mee hoor. De P510e is de versie met korte wielbasis, die weegt 2.810 kg, net als de P440e met lange wielbasis. Gedeelde eerste plaats voor de Range Rover dus.

Meer lezen? Dit zijn de meest waardevaste auto’s van 2022!