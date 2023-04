Toyota: verbrandingsmotor kan 75% schoner

De Japanners willen gewoon écht geen EV’s bouwen lijkt het wel. Volgens Toyota kan de verbrandingsmotor nog eens driekwart schoner dan dat deze nu al is.

Er is op dit moment een redelijke consensus dat de elektrische auto voor de korte termijn de beste oplossing is om de verbrandingsmotor te vervangen. Veel fabrikanten zitten op dit moment in een transitie naar EV’s. Met name de grote concerns hebben namelijk complete modelfamilies die enkel en alleen op elektriciteit rijden. Dank aan het i-Label van BMW en de EQ-modellen van Mercedes-Benz.

Toyota looptop dit moment echt ernstig achter. Nu lopen veel Japanse automerken achter met elektrische auto’s, simpelweg omdat hun markt veel groter is dan Noord-Europa. En in veel andere gebieden op deze aardkloot die gered moet worden is elektrisch rijden nog niet zo populair.

EV-allergie

Met name het gebrek aan elektrisch Toyota’s is bijna lachwekkend. Alsof ze een EV-allergie hebben. In plaats daarvan focust het merk zich op andere dingen. De Mirai is leuk bedacht, maar niemand koopt er eentje. Hyundai is ook een Aziatisch merk, maar die hebben simpelweg alles: benzine, diesel, hybride, plug-in hybride, waterstof en volledig elektrisch. Kijk, zo kan het ook. Maar Toyota houdt angstvallig vast aan de verbrandingsmotor.

Het begint dus nu bijna grappig te worden. Zo hebben ze nu een samenwerking met oliegigant Exxon om extra CO2-arme brandstof te ontwikkelen. Hier zijn twee redenen voor. Ten eerste: met betere benzine kan de huidige vloot auto’s milieuvriendelijker rond blijven rijden. Ten tweede om de consument een keuze te geven als deze geen EV wil. En dan heeft Toyota toevallig een heleboel modellen voor je in de aanbieding. Aha.

Exxon en Toyota: verbrandingsmotor kan schoner!

De benzine waaraan ze werken bestaat uit biomassa en ethanol. Het uiteindelijk doel is om de CO2-uitstoot van een auto terug te dringen. Volgens Exxons strategie manager Andrew Madden kan de CO2-uitstoot naar beneden gebracht worden met 75%. Oh ja, hij zei daar wel bij ‘op een dag’.

Op dit moment bevindt alles zich nog in de testfase, maar ze werken wel goed samen met Toyota-motoren (uiteraard). In eerste instantie moeten Toyota en Exxon de tchniek onder de knie krijgen. Vervolgens moeten ze een lobby starten om de politiek mee te krijgen. Op dit moment zijn juist veel overheden bezig om de elektrische auto aantrekkelijker te maken ten kost van de ouderwetse plofmotor.

Volgens Toyota en Exxon moten die overheden vooral kijken naar de complete levenscyclusemissies die verantwoordelijk zijn voor de afhankelijkheid van EV’s. Want het elektriciteitsnet wordt zorgt weer voor broeikasgassen, aldus het nieuwe duurzame duo (Toyota en Exxon, niet Jacobse en Van Es).

Via: Motor1