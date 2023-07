Rijkswaterstaat gaat borden van de McDonalds langs de A10 verwijderen

Da’s jammer voor de McDonalds. Geen gratis reclame meer op de borden van Rijkswaterstaat.

Laten we het eens over de McDonalds gaan hebben. het enige fastfoodrestaurant dat door bijna iedereen wordt verfoeid, maar toch altijd vol zit. “De Burger King is beter” zegt bijna iedereen. Of “ik mot geen kleffe broodjes met suiker, zout en vet erop.” Ja, maar ondertussen pakken we toch allemaal geregeld een lekkere Big Mac.

Persoonlijk breek ik graag een lans voor de McDonalds. Ik vind het heerlijk. De directe kick van het vet en de suiker doen mijn verslavingsgen glunderen van begeerte. Ik bestel ook altijd te veel, die laatste burger gaat er met tegenzin in. Maar lékker!!

Je zou denken dat die gasten geen reclame meer nodig hebben. En naar nu blijkt is Rijkswaterstaat het daarmee eens…

Rijkswaterstaat doet McDonalds geen plezier

Langs de A10 bij 020 (grappig dat de A20 dan weer langs 010 loopt, doch dit geheel terzijde) stonden borden van Rijkswaterstaat met daarop de aanwijzing dat je bij de volgende afslag naar de McDonalds kon gaan, schrijft de Telegraaf.

En dat schoot de hoofdstedelijke D66 in het verkeerde keelgat. Zoals álles wat leuk is de hoofdstedelijke D66 in het verkeerde keelgat schiet, maar ook dít terzijde. Gratis reclame voor een ongezond restaurant? Dat nooit, aldus de wethouder. En ze krijgt meteen haar zin, Rijkswaterstaat gaat de borden verwijderen.

Maar goed, we kunnen nu wel weer tekeergaan tegen D66, op zich had de wethouder wel een punt. Waarom moet er reclame worden gemaakt voor een commercieel bedrijf als de McDonalds op borden van een publieke organisatie? En waarom wel voor het ene, maar niet voor het andere bedrijf?

Nou, het antwoord is even simpel als de vraag, da’s een overblijfsel uit lang vervolgen tijden. De de oude Richtlijn Bewegwijzering schreef voor dat er elke 40 kilometer moest worden aangegeven waar zich een restaurant of een rustplek bevond. Maar da’s sinds 2005 al niet meer het geval, dus in principe kunnen de borden weg.

En da’s precies wat Rijkswaterstaat gaat doen, de borden gaan dit jaar nog weg. Pech voor de Mac, fijn voor D66 wat haar zin weer eens krijgt. We zijn benieuwd of deze McDonlads er echt veel van gaat merken, of dat de echte ‘snackspert‘ de kleffe burgers toch wel weet te vinden.

Voor ondergetekende geldt in elk geval het laatste. En doe er ook maar een McChicken bij!

Fotocredit: Rijkswaterstaat