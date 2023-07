De vakantie staat voor de deur of is inmiddels in volle gang, dus pas op voor vreemde regeltjes in het buitenland…

De meeste mensen hebben inmiddels vakantie en zijn lekker de hort op. Ook bij ons op de redactie is het oorverdovend stil, al zitten onze redacteuren gewoon thuis. Zo is @wouter thuis bezig met een cursus Krav Maga en @michaelras leert de fijne kneepjes van zijn nunchaku. Dus inbrekers, sla hun huisjes maar over.

Maar voor de mensen die wél de grens over zijn is het niet alleen maar onbezorgd over de buitenlandse wegen tuffen. Er bestaan namelijk flink wat vreemde regeltjes in sommige landen. En dan is het best handig om er wat te weten.

Vreemde regeltjes in het buitenland

Zo schreef het AD In Alska mag je je hond niet vervoeren op het dak van je auto. In Zwitsover een meneer die door Duitsland reed. Hij parkeerde zijn auto, naar liet de ramen een klein stukje openstaan. Toen hij terugkwam zat er een bekeuring onder de ruitenwisser. Mag niet.

Als je je ramen open laat staan, nodig je het dievengilde uit om hun slag te slaan. Uitlokking, als het ware. De boete is overigens maar 15 D-Mark euro, maar toch. Daar kun je ook een espresso voor kopen op het San Marcoplein in Venetië bijvoorbeeld.

Dezelfde vreemde regel geldt ook in Australië en Italië overigens. In Nederland mag het wel, alleen kan de politie besluiten je auto af te slepen als ze zien dat er ook waardevolle spullen in de auto liggen. Ter bescherming zogezegd. krijg je geen boete voor, maar de afsleepkosten mag je wel betalen. En die zijn hoog.

Dus dan weet je dat je daar je ramen moet afsluiten om een boete te voorkomen. Maar we hebben nog wel wat meer regeltjes voor je. Je partner een kus geven voor het stoplicht in Spanje. Mag niet. En oordopjes in achter het stuur ook niet.

In Alaska mag je je hond niet op het dak van je auto vervoeren. In Zwitserland mag je je auto niet wassen op een zondag. En je mag daar ook niet te hard met de autodeuren slaan. Da’s onnodig geluid maken en dat willen ze niet hebben.

In Cyprus mag je geen slokje water nemen tijdens het rijden en in Denemarken moet je verplicht onder je auto kijken voordat je wegrijdt. De leukste bewaren voor het laatst; da’s een regeltje uit Alabama in de VS. Daar is het verboden een blinddoek voor te hebben tijdens het rijden. Toch jammer, dat waren we nou nét van plan.

Goed, dan weet je weer een beetje waar je aan toe bent. Maar wel een fijne vakantie gewenst!