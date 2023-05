Rijkswaterstaat speelt voor Sinterklaas en betaalt tol Kiltunnel

Leuk die gratis doorgang, maar wist je dat de rekening voor de Kiltunnel naar Rijkswaterstaat gaat?

Het is niet de leukste weken voor automobilisten die veel gebruik maken van de Heinenoordtunnel. Gedurende de meivakantie is de tunnel afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden. Er zijn diverse omleidingen ingesteld, waaronder een route waarbij automobilisten door de Kiltunnel bij Dordrecht worden gestuurd.

Normaal gesproken moet je tol dokken voor deze tunnel. Het tarief is €2 voor reguliere auto’s en €5 voor voertuigen boven de 2,3 meter. Bezitters van een telecard betalen ene gereduceerd tarief. Omdat de Heinenoordtunnel gesloten is betalen automobilisten tijdelijk geen tol voor de Kiltunnel. Bij het naderen van de tolpoortjes staat er ‘Gratis doorgang’. Mooi meegenomen, denken automobilisten. Maar het is niet zo dat dit écht gratis is.

35.000 auto’s per dag

Er is namelijk gewoon een rekening en die ploft op de mat van Rijkswaterstaat, aldus RTV Rijnmond. Normaal gesproken rijden er zo’n 110.000 auto’s iedere dag door de Heinenoordtunnel. Een deel van de automobilisten die omrijden maken nu gebruik van de gratis Kiltunnel. De verwachting is dat dit zo’n 35.000 auto’s per dag betreft.

Uitgaande van een tarief van 2 euro zou dit betekenen dat Rijkswaterstaat iedere dag 70.000 euro aan tol voor de Kiltunnel betaald. Rijkswaterstaat om automobilisten financieel tegemoet te komen.

Het is gedaan om de doorstroming te bevorderen. Er rijden nu veel meer auto’s door de tunnel dan gebruikelijk. Als al deze automobilisten allemaal moeten stoppen om tol te betalen zou dit voor een flinke opstopping kunnen zorgen. Nu de doorgang gratis is staan de slagbomen open en kun je direct doorkachelen.

Tol

Tol betalen is niet heel gebruikelijk in Nederland. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk of Italië, waar je om de haverklap wel tol moet betalen. Daar is in Nederland de motorrijtuigenbelasting voor verzonnen. De inkomsten van de tol van de Kiltunnel worden door de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht en Hoeksche Waard gebruikt om de tunnel te onderhouden.