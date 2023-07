Politievlogger Jan-Willem rijdt 51 km/u te hard: rijbewijs kwijt

Politievlogger Jan-Willem had haast en heeft nu spijt. En kan gaan fietsen.

Kijk, in principe is het heel erg goed dat politieagenten via sociale media delen wat ze doen. De frase ‘ga eens boeven vangen’ hoeft daardoor niet meer gebezigd te worden. Natuurlijk, omdat het een politieagent is, krijg je dan constant te horen wat niet mag en hoe het wel hoort.

Je zou dus aannemen dat een lid van de nationale hermandad zich perfect aan alle regels houdt. Maar wat blijkt: niets is minder waar! Het ‘overkomt’ politievlogger Jan-Willem. Een immens populaire agent met maar liefst 333.0000 volgers op YouTube en 140.000 volgers op Instagram.

Politievlogger Jan-Willem

Hij reed namelijk 51 km/u te hard. 51! En ja, dat is na correctie. Jan-Willem had er net een hele zware nacht op zitten (werk, geen vrijgezellenfeestje ofzo) en kon eindelijk naar huis. Niets menselijk is hem vreemd, dus reed hij ook een kleinigheidje te hard. Dit betekent dat politievlogger Jan-Willem zijn rijbewijs moest inleveren.

Maarreh, wat vinden wij hier nu van? Want dat een politieagent het slechte voorbeeld geeft is niet echt de bedoeling toch? Het is natuurlijk heel makkelijk om er op af te geven, maar eigenlijk is dit wel een toffe actie.

Niet weg gemoffeld

Ten eerste is het niet weggemoffeld onder het mom ‘we zijn toch collega’s?’. Natuurlijk weet de politievlogger in kwestie ook wel dat het sowieso naar buiten was gekomen, maar nu kon hij zijn eigen uitleg geven. Daarbij kunnen we nu een kijkje krijgen in de keuken: welke straf gaat de officieer van Justitie geven?

Politievlogger Jan-Willem heeft al een schriftelijke berisping (brief met het woord ‘foei’ erop, waarschijnlijk) gekregen. Daarnaast is de politie een disciplinair onderzoek gestart. Dat is een standaardprocedure als agenten (mogelijk) schuldig zijn aan vermoedelijk plichtsverzuim, zoals dat zo mooi heet.

Een klein dingetje waar we nog wel aan twijfelen: WAAR reed de politievlogger te hard? En hoe laat? En wat was de toegestane snelheid dan? Reed hij 151 op een 100 km/u weg? Of reed hij 181 waar je 130 mag? Aan de andere kant: politieagenten zijn ook gewoon maar mensen, toch?

De complete verklaring check je hier!