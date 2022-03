Rijkswaterstaat verklaart de oorlog aan te hoge vrachtwagens

Omdat Rijkswaterstaat helemaal klaar is met te hoge vrachtwagens.

Het is een grote ergernis voor werkelijk iedereen. Ik bedoel, ik ken helemaal niemand die achter zijn stuur zit te juichen omdat een tunnel is afgesloten omdat er weer eens een te hoge vrachtwagen voor staat te wachten. Jij wel? Nou dan.

Ook Rijkswaterstaat is er helemaal klaar mee en verklaart dan ook de spreekwoordelijke oorlog aan te hoge vrachtwagens. Dat doen ze door extra controles en meer boetes uit te delen aan de oelewappers van chauffeurs die niet op de hoogte van hun truck letten.

Te hoge vrachtwagens kosten heel veel geld

Een te hoge vrachtwagen voor de tunnel waar jij ook doorheen moet is niet alleen heel irritant, het kost de samenleving ook gewoon een bak geld. Als een tunnel moet worden afgesloten vanwege een te hoge truck, zorgt dat onherroepelijk voor files. En je weet, files kosten geld.

En mocht je denken dat het wel meevalt met het aantal keren dat een tunnel moet worden afgesloten, dan heb ik nieuws voor je. De Noord Tunnel bijvoorbeeld op de A15 in de buurt van Rotterdam moest in 2020 ruim 1100 keer dicht. Dat is meer dan drie keer PER DAG! Terwijl het allemaal zo makkelijk te voorkomen is.

Chauffeur moet zelf de hoogte checken

De chauffeur van een vrachtwagen is zelf verantwoordelijk voor de hoogte van zijn truck. Die mag maximaal 4 meter bedragen en moet voor iedere rit gecheckt worden. Mocht de vrachtwagen nou toch te hoog zijn, moet er een ontheffing bij Rijkswaterstaat worden aangevraagd. Ook moet de route worden aangepast naar een weg zonder lage tunnels of viaducten. Duh.

Om ervoor te zorgen dat dit ook echt gebeurt intensiveert RWS de controles nu dus. Ook mogen de weginspecteurs zelf boetes uitdelen en hoeft daar de politie dus niet voor te worden ingeschakeld.

Als laatste een tip voor de chauffeur met een hoge wagen; zorg dat het dekzeil boven je lading goed vastzit. Een klapperend zeil kan namelijk door de automatische hoogtedetectie worden opgemerkt als een te hoge vrachtwagen. Dan gaat de tunnel dus voor niets dicht, staan er voor niets files en krijg jij voor niets een bekeuring.

Dat je het maar even weet, truckert!