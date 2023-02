Occasions duurder, budget omlaag

Occasions worden steeds duurder en daardoor groeit het gat tussen de vraagprijs en het budget van de koper explosief.

Alles wordt duurder. De inflatie gierde het afgelopen jaar omhoog. Ook nieuwe auto’s stijgen steeds verder in prijs. Voor minder dan 15 à 16 mille koop je inmiddels geen nieuwe auto meer. Dus groeit de vraag naar tweedehandsjes.

Autoplatforms Gaspedaal en Autotrack deden onderzoek naar de gemiddelde zoekprijs van kopers en de gemiddelde prijs die verkopers vragen. Het blijkt dat het gat tussen budget en gemiddelde prijs in januari op 28,2 procent lag. In juni 2022 was dat nog 12,9 procent.

Occasions duurder

Het afgelopen half jaar is de gemiddelde vraagprijs gestegen van 21.739 euro in juni naar 24.332 euro nu. Het budget dat de consument te besteden had is daarentegen gedaald van 19.269 euro in juni 2022 naar 18.974 euro nu. Het verschil was dus 2.470 euro en is nu dus opgelopen naar 5.358 euro.

Nou heb je voor dat verschil al een leuke occasie als je het mij vraagt, maar we zien dat mede door leveringsproblemen en een levendige importhandel de jonge occasion ook aan terrein wint.

Diesel is de duivel

Als de sites dan toch in de data duiken ook nog even wat andere cijfers. Diesel is de duivel en er werd in januari 2023 40 procent minder vaak naar een dieselauto gezocht dan afgelopen juni.

De elektrische auto wordt wel populairder, wellicht ook door de aanschafsubsidie voor elektrische auto’s voor particulieren. Er werd 5,6 procent vaker gezocht naar een tweedehandsje met een stekker. Ook hybrides zijn populairder geworden, die zoekopdrachten liggen momenteel 16,85 procent hoger dan vorig jaar juni.

Redelijk stabiel is de zoektocht naar benzine aangedreven auto’s. Die werden met 1,45 procent amper meer gezocht.

Automaat

Steeds meer in trek is de occasion met een automatische versnellingsbak. Afgelopen maand zocht nog maar 19,7 procent van de potentiële autokopers naar een auto met een handbak. In januari 2022 was dat nog 23,2 procent.

De populariteit van de stationwagen is ook tanende, maar nog altijd het meest populair onder de Nederlandse occasionkoper. Zo’n kleine 27 procent van de zoekopdrachten bestond uit stationwagens. Wellicht moeten de autofabrikanten dat even in hun oren knopen, want in het aanbod van de merken worden er steeds minder stations gebouwd en steeds meer SUV’s.

Die laatste is wat betreft populariteit met 14,7 procent van de zoekopdrachten op de stationwagen en de hatchback na de meest gezochte carrosserievorm. Al worden echte terreinwagens voor het gemak ook mee genomen in de categorie SUV.

Das Auto

Qua kleur is zwart (is geen kleur) met 27,8 procent het populairst. Een shocking 76,8 procent van de zoekopdrachten is goed voor zwart, wit, grijs, blauw en zilver. Maar zo’n 23 procent van de Nederlanders zoekt dus naar wat kleur in zijn autoleven.

Leuk om te weten: de Peugeot 208 was in 2022 de best verkochte nieuwe auto, maar online werd er maar in 0,7 procent van de zoekopdrachten gezocht naar de 208. Maar liefst 23 modellen werden meer gezocht. Verreweg de meest gezochte auto blijft de Volkswagen Golf en op nummer twee de Volkswagen Polo.

Voor de volledigheid, en omdat het leuk is, nog even de top 10 van meest gezochte (en dus steeds duurder wordende) occasions: