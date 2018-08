‘Rijles voor maaltijdbezorgers op scooters’

Het schijnt te helpen.

Wat is de oplossing tegen maaltijdbezorgers op scooters die denken dat Bavaria City Racing weer bestaat? Negeren van verkeerslichten, het tot last zijn van andere weggebruikers en het aan de lap laarzen van de verkeersregels. In Harderwijk denken ze een oplossing te hebben.

Diverse horecaondernemers sturen de bezorgers op rijles, aldus de Telegraaf. Tijdens deze rijles leren de coureurs koeriers op verantwoorde wijze een maaltijd te bezorgen zonder Max Verstappen op twee wielen te zijn. Want niet alleen in de grote steden, maar ook in dorpen als Harderwijk rijden maaltijdbezorgers als gladiolen door de straten. Het is op dit moment nog een proef. De komende maanden moet uitwijzen of een dergelijke verkeerscursus een verschil gaat maken.

Goed, bezorgers op scooters aanpakken is één ding, dan hebben we ook nog maaltijdbezorgers op de fiets. Om op milieuvriendelijke wijze een maaltijd te bezorgen kiezen bezorgtoko’s en restaurants steeds vaker voor een fiets in plaats van een scooter. Veelal bewapend op een elektrische fiets, sjezen de koeriers op hoge snelheid over de fietspaden Tour de France-stijl. Deze groep is lastiger aan te pakken. Er is geen kenteken aanwezig, bij een fietser-vs-auto-ongeval is de automobilist negen van de tien keer de sjaak en de politie kan hooguit een waarschuwing uitdelen.