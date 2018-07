Facepalm! Rij-instructeur is het bokkie tijdens les

Goed voorbeeld doet goed volgen.

Net als wij noeste arbeiders van autoblog, werken rij-instructeurs vaak gewoon door in het weekend. Lekker een beetje bijbeunen en een paar uurtjes niet opgegeven aan de belastingdienst, je kent het wel. Een rij-instructeur uit de regio Utrecht had gisterenochtend echter beter in zijn nest kunnen blijven liggen.

De noeste arbeider werd gespot door Big Brother in de vorm van een automatische kentekencontrole. De man bleek nog een aantal verkeersboetes open te hebben staan. De politie zette de auto hierop staande. Tja, je moet iets doen om tegenwoordig op te vallen als rijschool. Slechts weinigen zijn bereid zo ver te gaan om hun pupillen dit soort bijzondere manoeuvres aan te leren.

Helaas voor de pupil in kwestie was de les hierna wel direct voorbij. Kennelijk stond de les wegvluchten van de politie pas later op het programma, want de pupil stopte gedwee. De instructeur gaf hierop toe dat hij de boetes inderdaad nog niet betaald had, waarna zijn rijbewijs werd ingenomen. Zodoende zaten er opeens twee mensen zonder rijbewijs in de lesauto en moest de les dus gestaakt worden. Bummer.

Image-Credit: Politie LE Infra NW via Twitter