Dit is géén Ferrari Portofino, maar een Prius

Je moet goed kijken: dit is geen Ferrari, maar een Prius met een bodykit.

Oké, de echte autokenner zal deze voorkant zien en meteen een paar zaken vreemd vinden. Toch is beredeneren waarom dat zo is niet zo makkelijk als je denkt. Het geheel heeft een hoop weg van een Ferrari Portofino. Het is een heel andere auto.

Doen alsof

Laten we eerst even teruggaan naar een week geleden. Een Japans bedrijf biedt een bumper aan waarmee je Toyota RAV4 pardoes op een Lamborghini Urus lijkt. Datzelfde bedrijf doet nu dit. Een paar dingen komen overeen met de Toyota Urus. Een paar dingen ook niet.

Prius

We moeten het eerst even hebben over de Toyota Prius. De auto is inmiddels toe aan zijn vierde generatie. De auto is Toyota’s paradepaardje voor hybride technologie. De eerste generatie wist geen potten te breken, maar de tweede generatie werd razend populair. Milieuridders kregen er geen genoeg van en autofanaten haatten het ding. Niet in de laatste plaats omdat Toyota de auto gunstig vormgaf voor luchtweerstand en dat betekent een korte motorkap en een aflopende daklijn.

De derde en vierde generatie bleef die vorm houden. We zitten nu op de vierde generatie en de vraag is hoe relevant de auto nog is. Toyota heeft zo’n beetje hun hele gamma voorzien van ten minste één hybride versie. Maar de auto houdt het nog dapper vol en is in eind 2018 gefacelift. Eén van de belangrijkste veranderingen: nieuwe L-vormige koplampen.

Net een Ferrari

Iemand keek dus naar een RAV4 en vond het net een Urus. Op zich kan dat, de auto’s zijn beide SUV’s met hoekig design. Voor deze creatie moest er wat krommer gedacht worden. Iemand keek naar een Prius en vond gelijkwaardige koplampen genoeg om het ‘bijna een Portofino’ te noemen. Wij kunnen anders niet verklaren hoe je met deze ‘bodykit’ op de proppen komt. Het is hetzelfde idee als bij de eerdergenoemde RAV4, niet geheel toevallig zit hetzelfde bedrijf achter de set. Albermo uit Japan maakt een nieuwe voorbumper voor de Prius en in combinatie met de koplampen lijkt het net op een Ferrari.

De ‘Ferrari Prius’ kan dus gecreëerd worden met enkel een voorbumper. Om het nog een beetje extra te laten lijken op een Italiaans raspaardje is er ook nog een streep in de Italiaanse vlag, klassieke vijfspaaks ‘Ferrari-velgen’, Ferrari-logo’s op de voorspatborden en een achterspoiler om de auto sowieso even een wat betere stance te geven. En de gele Ferrari-logo’s zijn trouwens logo’s van Albermo die geen steigerend paard, maar een vogel moeten voorstellen.

Mag gewoon

Ferrari is niet altijd even blij met hun naam verlenen aan van alles, laat staan kopiëren van design. Albermo doet het slim: de logo’s zijn look-a-likes en ook op de website wordt de naam Ferrari nergens genoemd. De set heet gewoon SP42 en de Ferrari-link moet je zelf leggen. Je moet zelf de Prius al hebben en dan kost deze set 942 euro voor de voorbumper en 680 euro voor de spoiler. De goedkoopste Portofino en tegelijkertijd de zuinigste, stilste en meest praktische.