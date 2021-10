‘Er moet verplicht minimum aantal rijlessen komen’

Examinatoren zijn soms hun leven niet zeker, dus daarom zou er een verplicht minimum aantal rijlessen moeten komen.

We leven gelukkig in een land waar je een rijbewijs niet zomaar cadeau krijgt. Natuurlijk, als het over jezelf gaat krijg je een rijbewijs het liefst direct overhandigd na je eerste rijles, maar je wilt waarschijnlijk niet dat dit ook bij anderen gebeurd. Dan krijgen we Indiase taferelen.

Om te beoordelen of iemand wel of niet een gevaar op de weg is bestaat er zoiets als een rijexamen. Helaas worden sommige aspirant-chauffeurs iets te vroeg op examen gestuurd. Het gebeurt namelijk regelmatig dat een rijexamen moet worden afgebroken omdat een leerling simpelweg een gevaar op de weg is. Dit zou zo’n 3.000 keer per jaar voorkomen.

Op een totaal van anderhalf miljoen praktijkexamens valt dit aantal wel mee, maar iedere gevaarlijke situatie is er natuurlijk een teveel. Het CDA wil daarom dat er wat aan gedaan wordt.

CDA-kamerlid Jacco Geurts pleit voor een minimum aantal rijlessen. Dat is er nu namelijk niet. In principe mag je meteen een rijexamen doen. Bijvoorbeeld omdat je Max Verstappen heet en al sinds je geboorte in een kart of raceauto hebt gezeten.

Er zijn echter ook mensen die geen toptalent zijn, maar wel (te) vroeg examen gaan doen. Volgens Geurts zit hier een verdienmodel achter van rijschoolhouders. Er zijn namelijk rijscholen die een goedkoop pakket met weinig lessen aanbieden, waarna de leerling zakt en vervolgens alsnog dik kan betalen voor rijlessen.

Daarnaast zijn er ook gewoon leerlingen die zichzelf te hoog inschatten en/of geen geduld hebben. Ook op die manier kan een leerling die er eigenlijk nog niet klaar voor is al naast een examinator terechtkomen, mits ze hun rijinstructeur over weten te halen.

Volgens het CDA is de oplossing dus een verplicht minimum aantal rijlessen. Jacco Geurts kan nog geen concreet aantal noemen, maar denkt aan 15 tot 30 rijlessen. Het precieze aantal wil hij aan de experts overlaten.

Aan de Max Verstappen’s heeft hij ook gedacht. Daarvoor zou de instructeur dan een speciale verklaring moeten tekenen. Rijschoolhouders krijgen het volgende lucratieve verdienmodel dus alvast in de schoot geworpen.

Via: Eenvandaag

Foto: Ford Mustang Mach-E lesauto