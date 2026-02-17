AI maakt je auto niet slimmer, maar wel duurder

De chipcrisis is terug, maar nu met slimme excuses

Net toen we dachten dat de chipcrisis netjes achter ons lag, komt hij via de achterdeur gewoon weer binnen. Dit keer niet door thuiswerkers en PlayStations, maar door AI. Grote hoeveelheden AI. Het gevolg: wederom een tekort aan geheugenchips dat inmiddels niet alleen laptops en telefoons raakt, maar ook auto’s.

AI eet eerst

De grote boosdoener in dit verhaal is de wereldwijde bouwwoede aan al die AI-datacenters. Gigantische Tech-bedrijven als Alphabet, Amazon en Microsoft trekken in 2026 gezamenlijk naar schatting een schappelijke 650 miljard dollar uit voor een compleet nieuwe infrastructuur. Die zit vol AI-accelerators van Nvidia, en die dingen zijn extreem gulzig.

Een enkele moderne AI-chip gebruikt inmiddels 192 GB RAM. Complete servers komen uit op 13,4 terabyte geheugen. In het Nederlands: daarmee kun je ongeveer duizend smartphones of honderden super pc’s bouwen. Dat geheugen moet wel ergens vandaan komen, en dat is natuurlijk weer net waar het probleem zit.

Prijzen die elke dag veranderen

De bekende geheugenbouwers als Samsung, SK Hynix en Micron richten hun fabrieken natuurlijk liever op winstgevend AI-geheugen dan op die standaard DRAM voor de simpele consument. Money talks. Het gevolg kan je natuurlijk al raden. Sinds begin 2026 stegen sommige DRAM-prijzen met 75 procent binnen één maand. NAND en andere geheugentypes volgen hetzelfde pad. Vervolgens worden al die prijzen in de handel aangepast. Snap je het nog?

Voor de fanatieke gamer die zelf een pc bouwt doet dit al serieus pijn. Een 16 GB RAM-module die een jaar geleden rond de 45 euro kostte, tikt nu makkelijk 130 euro aan. En dat is dan nog oude meuk.

Auto’s zijn rollende computers

Je voelt hem al aankomen: dit is slecht nieuws voor autofabrikanten. Moderne auto’s bevatten nu al gemiddeld zo’n 90 GB aan geheugen, verdeeld over infotainment, digitale tellers, camera’s, radar, ADAS-systemen en nog vele andere opties. En dit gebruik van geheugenchips groeit rap. Richting 2026 groeit die 90 GB namelijk door naar 250 tot 300 GB per auto. Waarom? Simpelweg omdat nieuwe auto’s steeds meer toeters en bellen krijgen. Meer schermen, sensoren, software en ga zo maar door. Minder geheugen gebruiken is dus geen optie.

Het grote verschil tussen deze chipcrisis en die van een paar jaar geleden is dat het deze keer niet gaat om even een tijdelijke verstoring, maar om een hele verschuiving. Chipjesfabrikanten maken nu vooral chips voor AI-datacenters en dus niet voor de autorijder die graag lekker in de opties zit. Mocht de productie gaan groeien dan nog moet de auto-industrie netjes achteraan sluiten.

Automerken geven inmiddels voorzichtig toe dat er her en der nog wel wat geheugen te krijgen is, maar alleen tegen flink hogere prijzen. En omdat natuurlijk niemand vrijwillig marge wil inleveren, belanden die kosten gewoon op de rekening van de koper. En nee, die komen niet als losse ‘RAM-toeslag’, maar netjes verstopt in duurdere pakketten, minder standaarduitrusting of gewoon een hogere basisprijs.



