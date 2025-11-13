Drie keer raden waar deze knotsgekke livery op gebaseerd is

Een gokje wagen past immers goed bij de origine van deze bijzondere (en drukke) livery.

De tijd vliegt, want voor de derde keer alweer landt het F1-circus dit weekend in Las Vegas. Het toevoegen van een nieuw circuit aan de kalender is altijd een gewaagd idee. En dan bedoelen we niet het na tig jaren weer gebruiken van Zandvoort in een vergelijkbare vorm als voorheen, nee, Las Vegas is een compleet opnieuw ontworpen baan. De grootste kritiek zat er dan ook in dat initieel gedacht werd dat het gewoon een mediafeestje wordt, maar of de baan ook echt leuk is om mee te racen? Feit is wel dat het feestje dus al twee keer gehouden is, een derde keer voor de deur staat en ook een vierde en vijfde keer al bevestigd zijn voor 2026 en 2027.

Las Vegas

In het jaar dat McLaren wel eens groot kan scoren in de F1 met Norris en Piastri aan kop in het klassement, vindt het merk het weer eens tijd om hun F1-inspanningen naar de straatauto’s te brengen. En wel in de vorm van de McLaren 750S ‘Project Viva’. En nee, niet omdat ‘ie vernoemd is naar een oude Vauxhall. Natuurlijk omdat Viva Las Vegas! een veel gehoorde kreet is in het lichtjesfestijn in de woestijn.

McLaren 750S ‘Project Viva’

Op twee manieren is Project Viva in ieder geval gepast bij het thema. Enerzijds omdat er allerlei knipogen naar Las Vegas verwerkt zijn in de bijzondere kleurstelling. Denk aan allerlei fenomenen die je kent uit het casino, met als toch wel geinige touch een setje speelkaarten met ‘750S’ erop. Op de spoiler en de voorklep vind je referenties aan het welbekende welkomstbord van Las Vegas (Welcome to Fabulous Las Vegas), alleen achterop met ‘Welcome’ vervangen door ‘McLaren’ en voorop Las Vegas vervangen door MSO. Die laatste is natuurlijk wie de kleurstelling heeft aangebracht op Project Viva.

De andere manier waarop het een perfecte weergave is van Las Vegas: Project Viva is niet bepaald rustig voor het oog. Op vrijwel elke centimeter van het plaatwerk is een ontwerp aangebracht dat iets met Las Vegas of de GP te maken heeft. Lekker rustig voor de ogen is het in ieder geval niet, maar dat is rondrijden in Las Vegas ’s nachts ook niet.

MSO heeft voor Project Viva een 750S gepakt in de redelijk gangbare kleur Muriwai White. De kleurstelling in het zwart is aangebracht met de kleur ‘Vegas Nights’, een nieuwe kleur op het palet. Het is een metallic zwarte kleur met hele subtiele hints van cyaan, magenta en groen erin verwerkt. Volgens MSO reflecteert dit letterlijk en figuurlijk de neonlichten van Las Vegas zoals die ’s nachts de stad ook verlichten.

Er is, en komt, maar één exemplaar van Project Viva en dat is deze McLaren 750S Spider. Deze is besteld door een klant en laat volgens MSO weer eens zien hoe elke droom werkelijkheid kan worden. Als je maar betaalt, uiteraard. Van 13 tot en met 20 november is de 750S te aanschouwen in het Wynn Las Vegas Hotel waar McLaren een Experience Centre heeft neergezet. En leuk voor de eigenaar: Lando Norris en Oscar Piastri mochten Project Viva afmaken door er een handtekening en een persoonlijke boodschap op te zetten.