Akkoord TWEE rijscholen nodig voor praktijkexamen

Er is een akkoord van twee rijscholen nodig voordat je kan afrijden.

Sinds de intrede van het coronavirus is het best een lastige tijd voor het CBR. Het ‘Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen’ moest een paar keer helemaal op slot om vervolgens op beperkte capaciteit de activiteiten te kunnen uitvoeren. Resultaat: lange wachtrijen.

Het probleem is dat er een hoop kandidaten in de wacht kwamen te staan voor theorie- en praktijkexamens. In sommige gevallen moest je een half jaar wachten voordat je het weer een keer kon proberen. Nu is dat bij theorie-examen al niet prettig voor het CBR, maar voor het praktijkexamen al helemaal niet. Daarbij is namelijk een examinator aanwezig.

Probleem

Maar er is nog een probleem waar het CBR mee kampt en dat zijn de rijscholen. De ene rijschool is natuurlijk de andere niet. Er zijn te veel rijscholen die leerlingen veel te vroeg laten afrijden. In veel gevallen zijn dit de zogenaamde ‘prijsvechters’. Je weet wel, voor 500 euro krijg 10 praktijklessen en kun je daarna je praktijkexamen halen. Maar ja, ondanks dat ze het beloven, hebben veel kandidaten veel meer lessen nodig.

Al deze bevindingen kwamen ook naar boven bij het onderzoek van de Commissie Roemer. Het idee van het CBR is vrij eenvoudig. Voordat een examen kan worden aangevraagd, moet er een tweede rijschool zijn die de kwaliteiten van de examenkandidaat ook goed genoeg vindt.

Akkoord TWEE rijscholen

Er draait al een pilot mee en volgens CBR-honcho Alexander Pechtold naar volle tevredenheid.. Op deze wijze zijn de kandidaten veel beter voorbereid op het praktijkexamen. Dat niet alleen, het zorgt ook voor een hoger slagingspercentage. En op deze wijze moeten de rijscholen die ondermaats presteren zichzelf wel gaan verbeteren. Dit zei hij Pechtold jaar al in oktober.

Naar het schijnt zijn er jaarlijks zo’n 3.000 praktijkexamens waarbij de examinator voortijdig het examen moet beëindigen. Niet zozeer omdat de kandidaat niet goed genoeg rijdt, maar omdat het gewoon veel te gevaarlijk is. Een ander groot voordeel is dat de wachtrij om af te rijden aanzienlijk verkort kan worden.

Via: NOS.nl