Dit zijn de populairste Porsches dit jaar (tot dusver)

Porsche deelt de cijfers van het eerste kwartaal van 2022. Gaan de zaken een beetje voor de wind, daar in Stuttgart?

Het zijn roerige tijden, maar dat betekent niet per se dat rijken geen geld meer uitgeven aan dikke bakken. Dat blijkt nu de cijfers van het eerste kwartaal van 2022 binnenstromen. Ferrari deed bijvoorbeeld goede zaken en Bentley idem dito.

Ging het bij Porsche ook een beetje lekker in het eerste kwartaal van 2022? Ja en nee. Porsche leverde 5% minder auto’s dan in het eerste kwartaal van 2021, dus op dat vlak is er geen vooruitgang geboekt.

Toch kunnen de aandeelhouders tevreden zijn, want de omzet en de winst stegen wel ten opzichte van 2021. De omzet ging van €7,73 miljard naar €8,04 miljard en de winst steeg van €1,26 miljard naar €1,47 miljard.

In totaal werden er 68.426 nieuwe Porsches afgeleverd aan de gelukkige klanten. In de top drie zien we geen verrassingen. De Cayenne en Macan waren verreweg de meest populaire modellen, met respectievelijk 19.029 en 18.329 geleverde exemplaren.

De 911 stond voorheen op nummer 3, maar die is vorig jaar al ingehaald door de Taycan. Die neemt ook nu weer de derde plek in. Wel op gepaste afstand van de SUV’s: Porsche leverde 9.470 Tacyan’s af in het eerste kwartaal.

De Nederlandse cijfers zijn al wat langer bekend, maar die pakken we er ook gewoon even bij. In ons land werden er in het afgelopen kwartaal 913 nieuwe Porsches op kenteken gezet. Dat zijn er ruim 40% meer dan vorig jaar, dus in Nederland gaat het bovengemiddeld lekker.

Ook bij ons was de Cayenne het grootste succesnummer. Het Nederlandse wagenpark is 337 Cayenne’s rijker geworden in de eerste drie maanden van dit jaar. De Taycan volgde op nummer twee, met 244 stuks. De Macan is in Nederland geen enorme hardloper, met maar 70 verkochte exemplaren. Dat krijg je als er geen hybride versie is.