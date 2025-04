Rijschool heeft 911 als lesauto om een goede reden

Is een Porsche lesauto onverantwoord? Juist niet!

Ik zit met een probleempje bij dit artikel. Ik leg je zo meer uit over het onderwerp, maar moet eerst iets kwijt. De 911-lesauto en het bijbehorende pakket is bekendgemaakt op 31 maart van dit jaar. Daardoor gaan bij mij alle 1-aprilgrapalarmbellen af. Het probleem: ik krijg het kikker-in-je-bil-moment maar niet gevonden. Zou het dan écht waar zijn dat er een Porsche 911 991.2 Carrera lesauto is?

Mocht ik er nu toch ingetuind zijn: fair play, Monaco Bonne Conduite. Dat is de rijschool waar je (ogenschijnlijk) kunt lessen in een 911. Naast de Porsche kun je er kiezen voor een Polo, Up of Twizy. Jij zou het ook wel weten toch? Totdat je de prijzen ziet. De rijlessen in de Porsche zijn bijna drie keer zo duur als leren rijden in een Up of Polo. De gewone lessen kosten € 55,- per uur en € 159,- per uur in de 911.

De goede reden achter de Porsche lesauto

Paul Croesi is de eigenaar van de rijschool. Hij vertelt aan het lokale mediabedrijf BFM Nice Côte d’Azur waarom hij een 911 in het assortiment heeft. Croesi: ”Veel leerlingen kwamen na het behalen van hun rijbewijs in de daaropvolgende dagen bij mij langs met auto’s met een grote motor. Het gaat om jongeren die hun rijbewijs hebben gehaald in een auto met 60 of 80 pk en daarna bij mij terugkomen met een auto met 600 of 700 pk. Wij zijn rijinstructeurs, maar ook verkeersveiligheidsinstructeurs. Daarom leek het ons belangrijk om hen bewust te maken van grote vermogens.”

Je had de reden wellicht al zien aankomen nadat je de naam van de rijschool las. De leerlingen hebben 370 pk en 450 Nm onder hun onervaren rechterpootje dankzij een 3,0-liter boxermotor. En dat in een prinsendom waar je in het verkeer vaker stilstaat dan dat je beweegt. De Porsche zou extra achteruitkijkspiegels en een tweede setje pedalen hebben gekregen. Ik vraag me af hoe kort het gaat duren voordat de velgen en koets bekrast zijn door parkeeracties in Monaco.

Mocht je nog op zoek zijn naar een leuk uitje in Monaco? Ook ervaren bestuurders kunnen een rijles nemen in de 911. Misschien kun je dat dan maar beter op een echt circuit doen in plaats van in Sainte Decote, Tabac en Rascasse.