BMW 3 Serie ziet Abraham en viert dat op een vreemde plek

BMW’s kroonjuweel is een halve eeuw oud. Tijd voor een feestmodel!

BMW mag trots zijn op de 3 Serie. In een halve eeuw tijd zijn er meer dan 20 miljoen exemplaren van verkocht. Dat begon al geweldig met de eerste generatie, de E21. Dit is de eerste BMW waarvan er meer dan een miljoen van zijn verkocht. In de jaren die volgden, bleef de Dreier de maatstaf in het segment. Inmiddels zijn we dus 50 jaar verder wat genoeg reden is voor een feestje.

BMW deelt de eerste beelden van de 3 Serie 50 Years Edition. De G20 is niet heel bijzonder aangepakt. Het spannendste is het setje 19-inch wielen die speciaal voor het gelimiteerde model zijn ontwikkeld. Verder zit er een 50 Jahre-sticker op de B-stijl en druk je je achterhoofd tegen een grote drie in de kopsteun.

Het feestje wordt nog niet thuis gevierd

Wie als een van de eerste de 3 Serie 50 Years Edition wil zien, moet naar Shanghai reizen. Tijdens de autoshow aldaar toont BMW het speciale model voor het eerst aan het publiek. Dat is niet zonder reden: het feestmodel is vooralsnog alleen bedoeld voor China. Waarom viert BMW dit feestje niet gewoon thuis? Kopen wij soms te weinig 3 Series?

Het zou te maken kunnen hebben met het Chinese gamma. De BMW 3 Serie 50 Years Edition is er zowel als benzineauto als EV. Dat komt doordat er in China een i3 bestaat. Dat is dus een elektrische 3 Serie, niet het toffe hatchbackje van een paar jaar geleden. Die EV heeft 340 pk, 430 Nm en knalt in 5,6 seconden van 0 naar 100 km/u. Dankzij een 79,1-kWh batterij kom je maximaal 592 km ver, althans volgens de Chinese meetmethode.

Voor de benzineversie gebruikt BMW de 330i met korte en lange wielbasis. Beide hebben een 245 pk sterke 2,0-liter viercilinder met 400 Nm koppel. Het sprintje naar 100 km/u duurt 6,3 seconden.

Speciaal voor China zijn er nog wat primeurs. Voor het eerst rijden er straks BMW’s in China met de matcarrosseriekleur Frozen Pure Grey en Thunder Night. Daarnaast is de 50 Years Edition de eerste Chinese Bimmer met bekleding van alcantara en synthetisch leer in de cabine en de eerste met een rood streepje op het stuur.

Erg gelimiteerde Limited Edition

Het is nog onbekend of er ook Abraham-versies van de 3 Serie naar Europa komt. Ik kan me niet voorstellen dat BMW zo’n reden tot een feestje aan zich voorbij laat gaan. Voor de Chinese markt bouwt BMW 1.000 330i’s met korte wielbasis en 1.400 langere auto’s. Van de speciale i3 eDrive40L komen er maar 100. Voor EV-land China!

Via BMWBlog