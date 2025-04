Dankzij slim trucje hebben we genoeg ruimte op het stroomnet

We hoeven het net helemaal niet uit te breiden, we moeten er gewoon wat slimmer mee omgaan.

Grote problemen vragen om grote maatregelen. Geen wonder dat de overheid 195 miljard euro in het potje ”uitbreiding stroomnet” heeft gestopt. Wat blijkt nu? Het Nederlandse elektriciteitsnet is helemaal niet overvol. Tenminste, niet ieder moment van de dag. En daar liggen kansen.

Netbeheerder TenneT heeft onderzoek gedaan en kwam erachter dat er een grote hoeveel stroom onbenut blijft. We hebben het over 9,1 miljoen kilowatt (9,1 gigawatt) aan vermogen. Dat is vergelijkbaar met 40 procent van het Nederlandse verbruik op piekmomenten. Daar kun je wel wat EV’s van opladen. Het beschikbare vermogen komt voort uit momenten buiten de spits. Hier wil TenneT slim mee omgaan.

De oplossing: stroom reguleren

Het antwoord is het tijdsduurgeboden transportrecht, afgekort TDTR. Dit is een overeenstemming tussen de netbeheerder en grootverbruiker over hoeveel uren per dag, het bedrijf recht heeft op transport van elektriciteit. Dat wil dus zeggen het aftappen van stroom, maar ook het terug leveren.

Het bedrijf kan minimaal 85 procent van de tijd gewoon elektriciteit verbruiken en voeden. Buiten deze momenten (denk aan piekmomenten) kan TenneT de afname of terug levering van stroom verkleinen of zelfs helemaal stop zetten. Minimaal één dag voor de stroomstop laat TenneT even weten dat je geen elektriciteit afneemt of kunt terug leveren.

Waarom zou je dit doen als bedrijf?

Het is natuurlijk erg nobel als een organisatie helpt met het oplossen van een maatschappelijk probleem, zoals dat van het stroomnet. Maar wat heeft een ondernemer hieraan? Nou, een flinke zak geld. De netbeheerder verwacht dat de flexibele stroomgebruikers tot 65 procent van hun elektriciteitsuitgaven kunnen besparen.

Bovendien zijn er nu bedrijven die op een wachtlijst staan. Wanneer zij akkoord gaan met de tijdelijke stroompauzes, kunnen ze sneller op het net worden aangesloten dan dat ze wachten op de uitbreiding van het hoogspanningsnet.

TenneT heeft al een aantal van dit soort contracten afgesloten. Nu begint de grote uitrol die dus echt een verschil kan gaan maken voor ons volle stroomnet. Van de 9,1 gigawatt die beschikbaar is, is 2,3 GW al verdeeld. De rest van de capaciteit verdeelt TenneT op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Het lijkt me een beter idee om de grote verbruikers aan te pakken dan de EV-rijders, nietwaar? Of zie jij meer heil in biodieselaggregaten?