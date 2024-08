Rimac Nevera R, want het kon nog heftiger

1.914 pk en 0 naar 100 in minder dan twee seconden was niet snel genoeg, dus komt Rimac nu met de Nevera R met MEER pk.

Radical, Rebellious, Relentless: Rimac. Ja, die R is belangrijk voor het Kroatische merk. Zo belangrijk dat ze hem nu achter de Nevera plakken voor een extra dikke versie. Dit is de Rimac Nevera R en het is de nieuwe koning cijfers van Rimac. De ‘normale’ Nevera stamt als C_TWO al uit 2018 en wist toen met zijn elektrische power opzien te baren. 1.914 pk en 0 naar 100 in minder dan twee seconden, dat klonk buitenaards.

Nevera R

Het extra spoilerwerk van de Nevera R verraadt dat ook Rimac aast op een circuitversie van hun hypercar. De Nevera R is dan ook al bewezen sneller de circuitbochten (van de Nardò-testbaan) om dan de standaardauto. Maar tegelijkertijd heeft Rimac de elektromotoren herzien om uit te komen op een misselijkmakende (letterlijk en figuurlijk) 2.107 brake horsepower, wat in onze units 2.136 pk is.

1,74 seconden

Dat zorgt ervoor dat de Rimac Nevera R de 0 naar 96 km/u (60 mijlen per uur)-sprint doet in 1,74 seconden. Dat is spelen met de limieten van het menselijk lichaam, mag je wel stellen. Maak je er 100 km/u van, dan is het 1,8 seconden. 200 km/u heb je vanaf stilstand aangetikt in 4,4 seconden, sneller dan menig sportauto naar 100 sprint. En ten slotte staat er 300 km/u op de teller in 8,66 seconden. We hoeven je niet uit te leggen dat ook dat erg snel is. Tsja, het is elektrisch, maar ook op dat vlak kun je erg voorlopen en we mogen wel stellen dat Rimac dat doet.

Spoilerwerk

De Rimac Nevera R is uiteraard qua basis nog steeds een Nevera, maar dan met heftiger spoilerwerk en andere aerodynamica-zaken om de auto nog efficiënter te maken. Je herkent ‘m in ieder geval makkelijk ten opzichte van de standaardauto met dank aan de enorme koolstofvezel spoiler die zelfs een bevestigingspunt in het midden heeft.

Uiteraard is de onthulling van de Nevera R ook ter ere van Monterey Car Week, waar het merk de R mee naartoe neemt.