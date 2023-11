Rimac pakt wereldrecord achteruit rijden [video]

Geen andere auto ter wereld kan zo hard achteruit rijden als de Rimac Nevera.

Hadden we eerder deze week nog BMW in de categorie nutteloze records. Dit keer is het Rimac met een vergelijkbaar resultaat. De Rimac Nevera is namelijk de snelst achteruitrijdende auto ter wereld. De titel is officieel door Guinness World Records toegekend.

Hoe hard gaat dat dan, vraag jij je af. 90 km/u? 150 km/u? Fout en fout. De Rimac gaat harder achteruit dan vermoedelijk jouw auto vooruit kan. Het record is namelijk vastgesteld op een snelheid van 275,74 kilometer per uur. Goedemorgen!

Daarmee sloopt Rimac het oude record. Het 20 jaar oude record was in handen van een Caterham 7 Fireblade die achteruit wist te rijden met 165 km/u. Rimac verpulvert het oude record met de nieuwe cijfers.

Goran Drndak, testrijder bij Rimac, had de deftige taak zo hard mogelijk achteruit rijden met de Nevera. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je brein is er niet op berekend om zo hard achteruit te rijden. Het belangrijkste is de auto stabiel houden.

Record Rimac Nevera achteruit rijden

Ik bedoel, probeer maar eens met 30 km/u achteruit te rijden en je auto recht te houden. Laat staan met 275 km/u. Het enige wat Drndak moest doen is het gaspedaal maximaal intrappen en kijken in de achteruitkijkspiegel. Ik kan me zo voorstellen dat de testrijder de nodige training heeft gehad om die combinatie goed uit te voeren op een dergelijke snelheid.

Maar het is gelukt. En daarmee kan de Rimac Nevera een nieuw record toevoegen aan het inmiddels lange lijstje van records. Dat gaat overigens niet zonder slag of stoot. Ook bij Koenigsegg zijn ze gek op records en het slopen van eerder behaalde mijlpalen, niet geheel toevallig door Rimac behaalde records.

Andere automerken, kom maar op. Wie is de eerste die 300 km/u achterstevoren gaat rijden? Ik pak de popcorn vast.