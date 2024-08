‘Verboden’ Porsche 911 Speedster is er nu toch

De Porsche 911 Speedster die nooit officieel gebouwd werd, wordt nu alsnog tot leven gebracht: dit is de 993 Speedster.

Je hebt bij elke generatie Porsche 911 genoeg te kiezen qua carrosserievarianten. Coupé, cabrio en targa lukt je sowieso. Andere speciale edities verschillen erg per generatie. Een model wat er van vrij veel generaties is geweest, maar zeker niet elke: de Speedster.

Speedster

Dat begon al vanaf de 356. Die had je als coupé en cabrio, maar ook als Speedster. De grootste verschillen zijn het volledig ontbreken van een dak (enkel een ‘dekentje’) en een lagere voorruit onder een schuinere hoek.

Dat inspireerde Porsche om voor de 911 hetzelfde te doen. Toen werd wel een extra optisch verschil gecreëerd: de 911 Speedster had een soort hobbel achter de voorstoelen. Dit recept werd na de eerste 911 een tijdje in de ijskast gezet, totdat deze terugkeerde voor een speciale editie van zowel de 997 als de 991. Er gaan geluiden dat dit goed bevallen is en dat er voor de 992 ook een Speedster komt.

993

Wat dus automatisch betekent dat er van twee generaties nooit een Speedster-variant is geweest: de 996, vaak de gebeten hond, en de 993. Van die laatste was er wel een Speedster door de sterk aan Porsche-gerelateerde bouwers van RUF, maar Porsche zelf heeft het nooit als officieel model gemaakt, enkel twee keer als one-off. Daar komt nu een derde keer bij. Voor Monterey Car Week laat Porsche middels Sonderwunsch dit recept nogmaals tot leven komen.

Officiële Porsche 993 Speedster

Sonderwunsch kan al je wensen tot leven laten komen. Zo ook die van ene Luca Trazzi. Die heeft een grote collectie aan Speedster-modellen, waar hij erg graag een 993 aan wilde toevoegen. Dat kan Porsche dus gewoon voor je doen. Op basis van een originele Porsche 911 (993) Cabrio uit 1994 werd een Speedster gebouwd.

Ook al heeft Porsche dus al wel eens een 993 Speedster gebouwd, voor de speciale versie van Trazzi is alles helemaal vanaf de grond af aan opnieuw gedaan en dus weer anders dan die vorige twee keren. Dat ging overigens om een auto voor Ferdinand Porsche en een speciaal project op basis van een Carrera 4S voor een Amerikaanse Porsche-verzamelaar die in een sitcom heeft gespeeld. Guess who.

Resultaat

Het resultaat van deze 993 Speedster voor Luca Trazzi is eigenlijk vrij simpel: het is precies zoals Porsche een 993 Speedster gebouwd zou hebben, mocht dit een optie geweest zijn. Dat gaat overigens niet over één nacht ijs. De achterkant lijkt nog sterk op de 993, maar is compleet opnieuw ontworpen om het lijnenspel van de Speedster beter te laten werken. De platte voorruit is uiteraard ook uniek. De verlichting is vernieuwd, met zelfs de moderne Porsche-puntjes in de koplampen.

Otto Yellow

En dan zijn er nog de beslissingen die gemaakt zijn om het plaatje af te maken. Neem het exterieur in ‘Otto Yellow’. Het mag dan lijken op ‘Speed Yellow’ wat Porsche des tijds OEM aanbood, maar het is een op maat gemaakte kleur door Trazzi vernoemd naar zijn hond. Des te meer we nadenken over het verband tussen een hond en geel, des te minder we details zouden willen. Goed, het geheel wordt afgemaakt door de bekende Porsche Cup/Turbo Twist-velgen, in het zwart met een geel accentlijntje. Er is dus niet nu al te dicht tegen een stoeprand geschuurd.

Binnenin is het vooral zwart, maar dan met een geel finishvlag-patroon. En gele tellers. En natuurlijk instaplijsten met de initialen van de klant erop. Uiteraard. De motor komt van een 911 Carrera RS en levert 300 pk.

Kortom: Porsche heeft weer een wens in vervulling laten gaan. Porsche heeft al eens gezegd dat je het niet zo gek kan bedenken of het mag een Sonderwunsch-project worden, ongeacht je affiniteit met het merk. Het is echter wel zo duur dat de kans dat je nog andere Porsches hebt erg groot is.