RIP: stuntvrouw legt het loodje tijdens opname Deadpool II

Stuntvrouwen en motoren zijn geen gelukkige combinatie dezer dagen.

Tijdens opnames voor de opvolger van de blockbuster Deadpool in Canada is een stuntvrouw om het leven gekomen. Het gaat om Joi ‘SJ’ Harris, beter bekend onder haar artiestennaam ‘SJ Sideways’. De vrouw reed naar verluidt op een motor zonder helm en crashte door een ruit. Ze is nog 45 minuten lang behandeld in een ambulance maar dat heeft niet mogen baten. Deadpool II was de eerste film waar Joi als stuntvrouw aan meewerkte, maar ze had al wel de nodige ervaring met het racen op motoren. Tijdens de opnames fungeerde ze als de stunt-double van actrice Zazie Beetz.

Het incident doet denken aan twee andere recente fatale ongelukken van stunters. Onlangs schreven we over het tragische einde van motorbabe Olga Pronina. Ook tijdens opnames van ‘The Walking Dead’ is er enkele weken geleden een stuntman om het leven gekomen. Je zou misschien denken dat zoiets wel vaker voorkomt, maar dat ongeval gold als het eerste dodelijke ongeluk van een stuntman tijdens filmopnames in de Verenigde Staten in 20 jaar.