De Ford GT 67 Heritage Edition is rood, wit en episch

Episch is 'ie echter ook al zonder special edition goodies. Desalniettemin stoft Ford haar erfgoed af om de Ford GT nog specialer te maken.

Hoewel dat laatste altijd twee kanten heeft bij zo’n ‘speciaaltje’ van een exoot. Immers zijn de mogelijkheden om het standaardmodel af fabriek iets unieks te maken doorgaans zo groot, dat je je kan afvragen of zo’n special edition uiteindelijk niet juist mínder speciaal is dan een exemplaar dat je zelf smaakvol samenstelt.

Enfin, verzamelaars worden over het algemeen ontzettend warm van speciaaltjes en Ford speelt daar wederom handig op in door ze te geven wat ze willen hebben. In dit geval is dat de Ford GT 67 Heritage Edition, uitgevoerd in rood met een witte Frozen White strip en een aantal nummer 1’s op de koets. Die livery is een verwijzing naar de Ford GT die in -jawel- 1967 won op Le Mans. Het is daarmee de opvolger van de Ford GT 66 Heritage Edition, een speciaaltje die verwees naar de Ford GT die in -jawel- 1966 won op Le Mans.

Andere uiterlijk kenmerken van de special edition zijn de zilveren spiegelkappen en de (ietwat tacky als je het mij vraagt) gesmede 20″ velgen. Het rood van de carrosserie wordt aan de binnenkant voortgezet in dingen als stiksels en gordels en dergelijke. De ’67’ Heritage Edition wordt alleen leverbaar op Ford GT’s van modeljaar 2018.