Deze 911 Targa 4S moet 300.000 euro opleveren

Nu nog alleen de juiste gek persoon zien te vinden.

Plak er een labeltje op en de prijs kan zomaar verdubbelen. Het gebeurt in de modewereld, maar ook in de autoindustrie. In Nederland heb je de Porsche 911 (991.2) Targa 4S vanaf 162.400 euro. Een smak geld. Daar krijg je dan ook een zeer fijne bolide voor terug. Kras nog wat leuke opties aan (zonder overdreven te worden) en je zit op +- 180.000 euro. Probleempje: je kan zomaar dezelfde Targa 4S rijden als je buurman in Oud-Zuid.

Wie een Targa 4S voor ogen heeft, en wanneer geld geen rolt speelt, moet eens kijken naar deze 911 in Kootwijkerbroek, Gelderland. De auto wordt namelijk aangeboden voor een prijs van maar liefst 299.000 euro. Dat is inclusief BTW, exclusief een geel kenteken. Daar komt dus nog een dikke BPM-toeslag bovenop.

Die prijs is volgens de aanbieder gerechtvaardigd omdat het een gelimiteerd exemplaar betreft. Het gaat hier om een 911 (991.2) Targa 4S Exclusive Design Edition. Porsche bouwde 100 exemplaren van dit model en er kwamen tien stuks naar Nederland met een vanafprijs van 206.400 euro.

De gelimiteerde Porker is onder andere te herkennen aan de speciale kleur Etna Blue. Een knipoog naar de 356B die in 1960 en in 1961 ook in deze kleur leverbaar was. Daarnaast komt de Exclusive Design Edition standaard met wat opties. De aangeboden 911 heeft slechts 29 kilometer gelopen. Een gloednieuwe 911 Targa 4S aanschaffen en Porsche Exclusive lief aankijken voor die lakkleur is vermoedelijk een betere deal.