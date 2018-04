RIP: Top Gear-testcircuit wordt een woonwijk

Jawel, het gaat nu echt gebeuren.

Na enkele jaren van milde controverse is het hoge woord er nu écht uit: Dunsfold Aerodrome zal een heuse metamorfose ondergaan, waarna er weinig zal overblijven van het kleine vliegveld, te Surrey. Je kent het Aerodrome waarschijnlijk beter als de thuishaven van zowel de oude als de nieuwe Top Gear. Echter zullen Chris Harris en cohorten binnenkort op zoek moeten naar een andere locatie, daar het vliegveld opgedoekt gaat worden.

Een nieuw plan is het allerminst, maar de mentale wond begint toch onverwachts spontaan te etteren nu de kogel door de kerk is. De plannen om Dunsfold Aerdrome, dat naast het zijn van de locatie van de studio en testbaan van Top Gear ook functioneert als bedrijvenpark, verder uit te breiden, liggen al enkele jaren op tafel. Toch is de beslissing pas recentelijk genomen, tot ongenoegen van de omwonenden. Volgens hen zou de infrastructuur niet opgewassen zijn tegen de groeiende bevolking.

Wanneer de plannen in hun volledigheid uitgevoerd worden, ziet het Aerodrome een aantal ingrijpende veranderingen tegemoet. Niet alleen wordt het huidige bedrijvenpark, waarin momenteel ongeveer 100 bedrijven en 900 werknemers schuilen, verder uitgebreid, er moeten tevens zo’n 1.800 huizen bijkomen. Het verdwijnen van het Top Gear-testcircuit alleen al moet ruim 540 woningen opleveren.

Het zal een pijnlijke, onvermijdelijke scheiding worden voor de liefhebbers en het personeel. Top Gear rijdt alweer ruim 16 jaar rondjes op de bijbehorende landingsbanen van het Dunsfold Aerodrome. Het is de locatie geweest waar we allerlei onvergetelijke gebeurtenissen hebben meegemaakt. Bloedsnelle rondes, rondracende supersterren en de capriolen van het geniale trio, Dunsfold Aerodrome was dé plek waar het zich grotendeels afspeelde.

Sentimentelen kunnen gelukkig altijd nog een inmiddels gedateerd spelletje opstarten, om oude herinneringen op te halen.