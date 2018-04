Vrouwelijke Hyundai honcho laat vrouwen dansen met dudes

Ah, dus daarom hebben we meer vrouwen nodig in de top van het bedrijfsleven.

Van Le Fil Rouge naar Moulin Rouge: een vrouw in een hoge positie bij Hyundai heeft naar verluidt wat vrouwelijke ondergeschikten aangespoord om lief te zijn voor een aantal van haar mannelijke collegae. De vrouw hoopte hiermee de juiste mensen gunstig te stemmen en zodoende nog verder op te klimmen in de managementstructuur van het bedrijf. Maar ja, in 2018 kom je natuurlijk niet meer weg met dit soort praktijken, ook niet in Zuid-Korea. Een van de vrouwen in kwestie klapte uit de school. Dat heeft de boosdoenster de kop gekost: officieel heeft ze zelf haar ontslag ingediend.

De ondergeschikten moesten volgens de klokkenluidster de mannen verleiden met drank, dans en karaoke. Persbureau Yonhap stelt dat klokkenluiden traditioneel niet erg populair is in Zuid-Korea, omdat veel van de grote bedrijven in handen zijn van machtige families. Er bestaat veel angst dat je als snitch nergens anders meer aan de bak komt. De MeToo-beweging heeft daar echter enige verandering in gebracht.

Hyundai heeft gereageerd op het voorval door te zeggen dat deze gang van zaken geen goede afspiegeling is van de bedrijfscultuur en dat het merk gelijkwaardigheid nastreeft op de werkvloer. In dat licht bezien is het echter wel geinig om op te merken dat de vrouw in kwestie een van de drie vrouwen was in het hogere management van Hyundai, waar verder 298 mannen deel van uitmaken.