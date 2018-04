ANWB: “aantal files stijgt met alarmerende snelheid”

Paniek?

Als we de ANWB mogen geloven—en dat mogen we, want zij hebben de harde cijfers—bevindt de staat van het verkeer zich in een barre situatie. De filezwaarte is het afgelopen jaar enorm gestegen, wat zorgen baart voor de toekomst.

Het ANWB schrijft dat de filezwaarte op alle A- en N-wegen in het eerste kwartaal met liefst 25 procent is gestegen ten opzichte van 2017. Dit terwijl de statistieken het jaar ervoor eigenlijk nagenoeg hetzelfde bleven. Het is overigens pas een voorbode van wat er komen gaat. Naar verluidt zullen automobilisten binnen nu en drie jaar zo’n vijftig procent langer onderweg zijn tijdens de spitsuren, aldus De Telegraaf.

Hoewel het één gigantische donkere wolk van ongelukkigheid en treur lijkt te zijn, ontdekken we mogelijk een lichtpuntje in de duisternis. Het zat immers niet mee, zoals jullie waarschijnlijk zelf al ondervonden. De eerste drie maanden werden getergd door allerlei onverhelpbare toestanden, zoals het onvergeeflijke winterse weer.

Het was dan ook in januari dat de files flink toenamen ten opzichte van het voorgaande jaar. In februari, daarentegen, was de groei beperkter. Dit was echter van korte duur, daar de files in maart juist een hoogtepunt kenden. Zowel de ochtend- als avondspits werden regelmatig geteisterd door files. Dit kwam op 27 maart helemaal tot uiting, toen er op één moment liefst 927 kilometer file stond. De files waren voor een groot deel te danken aan incapabele vrachtwagens.

De drukste filepunten van het afgelopen kwartaal bekijk je hieronder.

Ochtendspits

1) A1 Apeldoorn -> Amsterdam, bij Barneveld – Amersfoort

2) A4 Den Haag -> Amsterdam, bij Leischendam – Zoeterwoude

3) A27 Breda -> Utrecht, bij Knp. Gorinchem – Noordeloos

4) A58 Breda -> Eindhoven, bij Moergestel – Oirschot

5) A50 Arnhem -> Eindhoven, bij knp. Valburg – knp. Bankhoef

Avondspits

1) A27 Utrecht -> Breda, bij Lexmond – Noordeloos

2) A4 Amsterdam -> Den Haag, bij Roelofarendsveen – Hoogmade

3) A4 Den Haag -> Rotterdam, bij Delft

4) A2 Utrecht -> ‘s-Hertogenbosch, bij knp. Deil – Geldermalsen

5) A15 Rotterdam -> Gorinchem, bij Hendrik Ido Ambacht – Papendrecht