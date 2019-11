Ritje naar Malieveld gaat nu sneller dan ooit

Ben je boer en denk je nog een keer naar het Malieveld te moeten vanwege demonstraties? Dan heeft JCB goed nieuws voor je.

Het had Nederland recent wel in de greep, de demonstraties van de landbouwsector tegen de stikstofplannen. Nu ze hun zegje hebben gedaan en hopelijk ervoor hebben gezorgd dat hun interesse in acht wordt genomen, lijkt het dat de boeren niet meer in colonne richting het Malieveld of provinciehuizen moeten. Maar je weet het nooit, door het recht van demonstratie kan het zijn dat ze weer per trekker die kant op gaan.

Oké, het hele ‘trekkers over de snelweg’ is deel van het protest, maar je hebt ook geen keus. Stel nou dat je wél harder wilde dan wat je trekker in zijn mars heeft, dan nog kom je niet op denderende snelheden terecht. JCB is het daar niet mee eens. Zij hebben al een trekkerserie genaamd Fastrac en het Britse landbouwmachinebedrijf belooft daarmee wat. Die woorden werden halverwege dit jaar daden en een compleet krankzinnige JCB Fastrac met 1.000 pk zette een snelheid van meer dan 166 km/u. Dat is flink wat voor een mastodont als een trekker. Maar, kennelijk wist JCB dat de machine niet op de toppen van zijn kunnen zat.

Het record is namelijk door henzelf verbroken. De recordpoging geeft je direct een déjà vu. Weer was het Guy Martin die met zijn stalen ballen de tractor over Elvington Airfield in York jaagde: net als de vorige keer. Dit keer was het echter een doorontwikkelde versie van de trekker: bij poging 1 ging het over de Fastrac One, dit is de Fastrac Two. Iets verbeterd dus. Vooral op het gebied van aerodynamica en gewicht is de Two beter.

De gereden snelheid is 135,191 mph. Dat is omgerekend 217,569 km/u: voor het eerst dus dat een tractor de barrière van 200 km/u doorbreekt. Sterker nog: de pieksnelheid was 153,7 mph, wat ruim 245 km/u is. Maar, zoals we allemaal weten: net als bij auto’s telt een snelheid pas als het gemiddelde van twee runs is gepakt. Het gemiddelde was dus 135 mph. Nog steeds erg netjes en rijp voor een notering in het Guinness Book of World Records.