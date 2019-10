Autoblog Blik op de Weg: trekkertrek in Nederland

Het is u vast niet ontgaan.

Tenzij je op een boerderij in Ruinerwold leeft, is het je vast niet ontgaan dat deze week het woord ‘tractor’ of ‘trekker’ vaak in de mond is genomen. De landbouwmachines, voornamelijk gebruikt door boeren, zijn normaal bedoeld om op het land en/of landweggetjes te zorgen voor succesvolle oogst van onze levensmiddelen. Deze week bleek echter dat diezelfde boeren in het geding komen door de milieuplannen van ons land. Omdat de overheid streng optreedt tegen de boeren, gingen zij protesteren. Dat deden zij door per tractor naar provinciehuizen in Groningen en Assen én tot tweemaal aan toe naar het Malieveld in Den Haag te reizen.

Vanmorgen was dat laatste weer het geval en eenieder wie zich moest omhullen in leaseblik om op zijn werk te komen, heeft het waarschijnlijk gemerkt. Trekkers mogen immers normaliter helemaal de snelweg niet op omdat ze niet zo hard kunnen. Onder het mom ‘protestrecht’ hadden de boeren hier schijt kunstmest aan en zij gingen met hun trage landbouwmachines menig snelweg in de Randstad in een nóg erger spitsuur zetten. Kant kiezen doen we vandaag niet, wat ons vooral interesseert is de enorme stoet tractors: een imposant spektakel.

Want ook op de Autoblogredactie moet af en toe even naar de randstad geforensd worden. WillemE bijvoorbeeld, die doet dat per Alfa Romeo 159. Het mag dan de 1.9 JTDm zijn, een blok wat verbleekt bij menig powerhouse wat in een trekker gelepeld wordt: hij zoeft er vrolijk voorbij. De trekkers zijn overigens niet eens het meest bijzondere in deze video, vooral het feit dat de video genomen is vanuit een rijdende 159 is opmerkelijk. Meestal kun je de grijze Sportwagon van Willem herkennen aan de gele Mercedes Atego die eronder staat. Hij zegt dan altijd dat hij het zonde vindt om de Prodrive-velgen te beschadigen. Voor het gemak geloven we hem even.

Hoofdredacteur Michael had juist geluk. Zijn reizen gingen vandaag de andere kant op en dus kon hij triomfantelijk met zijn rode MINI plankgas de andere kant op reizen. Met de dashcam aan levert het nog mooie beelden op ook. Het is hetzelfde effect als wanneer er op de andere helft een ongeluk is, alleen in plaats van de ramptoerist uithangen levert het Michael een zijdezachte rit op. Als je echter middenin de trekkerfuik bent beland, zal je minder te spreken zijn over de situatie op de A5 vanmorgen.

En zo zijn er nog veel meer voorbeelden (zoals deze en deze) van hoe de situatie er aan toe ging door onze agrarische vrienden. De eerste die een John Deere 6320 spot krijgt trouwens een virtueel koekje. Pohh!